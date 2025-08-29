Schianto tra due auto a Nettuno in via Santa Maria Goretti: morto un uomo

Un uomo è morto dopo che la sua auto si è scontrata con un’altra vettura in via Santa Maria Goretti a Nettuno. L’incidente alle 7 di questa mattina, polizia e vigili del fuoco sul posto.

Incidente mortale questa mattina alle 7 a Nettuno, in via Santa Maria Goretti. Una persona è morta in seguito a uno scontro tra la sua auto e un’altra vettura, avvenuto all’altezza del civico 208. Per la vittima non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Soccorso il conducente dell'altra auto, trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario del 118.

Come abbiano fatto le due vetture a scontrarsi sarà ora oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine. Come da prassi, sull'incidente sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale, in modo da accertare eventuali responsabilità del sinistro. Come sempre in questi casi, inoltre, il conducente dell'altra vettura coinvolta nello schianto sarà sottoposto ai test per verificare se abbia assunto alcol o droga prima di mettersi alla guida.

Morto un uomo lungo la superstrada Cassino – Atina

Quello di stamattina a Nettuno non è purtroppo l'unico incidente mortale avvenuto nel Lazio nelle ultime ore. In provincia di Frosinone, lungo la superstrada Cassino – Atina, un uomo è morto dopo che la sua auto si è scontrata frontalmente con un'altra vettura. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, per i rilievi del caso e la messa in sicurezza dell'area. La superstrada è stata al momento chiusa in entrambe le direzioni. Non è noto quando il traffico potrà tornare alla normalità, probabilmente ci vorrà ancora diverso tempo. Per ora si registrano lunghe code nell'area, con traffico intenso su tutta la zona. L'identità della vittima non è stata resa nota.