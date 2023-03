Schianto tra due auto a Capena, tre feriti estratti dalle lamiere: uno è in condizioni disperate Tre persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla strada provinciale per Capena. Sul posto vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente oggi sulla strada provinciale per Capena, al chilometro 9.500. Per cause ancora in corso di accertamento due macchine si sono scontrate violentemente poco dopo le 14, distruggendosi completamente. Quattro persone, di età compresa tra i venti e i quarant'anni, sono rimaste ferite in modo grave. Tre sono in codice rosso al pronto soccorso, per il più grave c'è stato invece bisogno dell'intervento dell'elisoccorso, che lo ha portato d'urgenza all'ospedale Gemelli di Roma. Le altre persone ferite, invece, sono state portate con l'ambulanza all'ospedale Sant'Andrea.

Una delle due auto, nell'impatto, si è ribaltata più volte, finendo fuori strada. Per estrarre i feriti dalle lamiere c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare duramente per poterli liberare e assicurarli alle cure del 118. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso, mentre i mezzi sono stati sequestrati.

Sul posto, per i rilievi del caso, anche i carabinieri del Nucleo mobile di Monterotondo, che dovranno stabilire la dinamica dell'incidente. Saranno ascoltati i testimoni, oltre alle persone che viaggiavano all'interno delle vetture, quando le loro condizioni lo consentiranno. Da chiarire se vi siano telecamere di sorveglianza nella zona, che possano aver ripreso l'incidente e chiarire così le cause, oltre a eventuali responsabilità. Molto probabilmente entrambi i conducenti delle vetture saranno sottoposti, come da prassi, ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Esami che vengono sempre effettuati in caso di incidenti stradali, soprattutto se gravi.