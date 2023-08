Schianto sulla via Casilina, automobile si ribalta lungo la strada: tre feriti, uno in codice rosso Stavano procedendo lungo la Casilina nord all’altezza di Ferentino, quando l’automobile su cui viaggiavano si è ribaltata: tre feriti, di cui uno grave.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella serata di ieri, domenica 27 agosto 2023, nel frusinate, lungo la via Casilina nord all'altezza di Ferentino. Un'automobile, una Ford Escort, si è ribaltata nella notte vicino ad un cancello mentre stava percorrendo la strada. A bordo del veicolo si trovavano cinque ragazzi. A seguito dell'impatto con l'asfalto, tre di loro sono stati trasportati d'urgenza in ospedale.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena allertati, sul posto sono immediatamente arrivati gli operatori del 118 che hanno prestato il primo soccorso alle tre persone rimaste ferite: un quarto occupante, a seguito dello schianto, è rimasto illeso. Il quinto, invece, è fuggito subito dopo l'impatto dell'automobile con il suolo, poi rintracciato nei campi circostanti, secondo quanto riportano alcune testate locali.

Due dei ragazzi feriti sono stati affidati alle cure dei medici e degli infermieri nel vicino ospedale Spaziani di Frosinone, in codice giallo. Ad avere la peggio, invece, è stato un altro dei cinque ragazzi che si trovavano dentro l'automobile. Il giovane è stato immediatamente trasportato in uno degli ospedali romani: gli operatori del personale sanitario lo hanno trasportato in un pronto soccorso dove i medici e gli infermieri del triage hanno valutato le ferite riportate con un codice rosso.

L'arrivo delle forze dell'ordine

A raggiungere il luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno iniziato le indagini di routine. L'automobile è stata sequestrata e continuano gli accertamenti per cercare di chiarire quanto accaduto nella serata di ieri e le eventuali responsabilità della persona alla guida, quella che è fuggita dopo l'incidente.