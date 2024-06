Schianto in pista durante le prove libere all’autodromo di Vallelunga, morto Massimo Bottari

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale all'autodromo di Vallelunga, Roma. Durante le prove libere Massimo Bottari, motociclista 61enne, ha perso il controllo della sua moto ed è finito sull'asfalto. Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea di Roma, dove poi è morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Campagnano romano e della compagnia Cassia.

Stando a quanto ricostruito dai militari, non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. Come mai l'esperto motociclista ha perso improvvisamente il controllo della sua moto? Su questo ancora non ci sono certezze e al momento non si esclude neanche il malore improvviso.

Massimo Bottari faceva parte del Motoclub Rosmas, che "fa parte della federazione motociclista italiana con l'obiettivo di praticare e promuovere lo sport". "Passione e Cortesia il tuo biglietto da visita che ti ha sempre contraddistinto. Buon viaggio caro Massimo ci mancherai", il messaggio d'addio sulla pagina Facebook di National Trophy.

"La notte è passata ma purtroppo non è stato un brutto sogno.Rripercorrere i ricordi della nostra conoscenza avvalora la tua persona, la tua famiglia. Umiltà e poi sempre quel sorriso. Quanto vale un abbraccio? Lo scopriamo in questi momenti, ti voglio bene amico mio", è il messaggio di un amico. E ancora: "Una tragedia come quella di oggi ci porta via un pilota, un appassionato ma soprattutto una grandissima persona. Mancherà la tua presenza ma soprattutto le lunghe chiacchierate nei posti più improbabili. Fa buon viaggio amico mio".