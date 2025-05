video suggerito

Schianto fra bus di studenti in gita e auto che trasporta medicine: chiusa per incidente la Bassanese Paura nelle scorse ore nel Viterbese, dove si è verificato un incidente fra un bus di studenti in gita e un mezzo che stava trasportando medicine. Chiusa la strada provinciale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Schianto lungo la strada provinciale Bassanese nel Viterbese, all'altezza di Sutri. A scontrarsi sono stati un pullman a bordo del quale si trovavano degli studenti in gita e un mezzo che, invece, stava trasportando dei medicinali. Lo schianto è avvenuto questa mattina, lungo la strada Bassanese al bivio che porta a Sutri. Immediatamente sono arrivati sul posto i soccorsi per prestare aiuto. Oltre agli operatori sanitario, sul luogo dello schianto sono arrivate anche le forze dell'ordine per gestire la viabilità: sono stati proprio questi ultimi a chiudere la strada in entrambe le direzioni.

L'incidente all'incrocio per Sutri

I fatti, come anticipato, sono avvenuti nel corso della mattina di oggi, lunedì 5 maggio 2025, nel Viterbese, lungo la via Bassanese all'incrocio che porta a Sutri. L'incidente si è verificato verso le ore 9 della mattina. A a scontrarsi sono stati un pullman con a bordo alcuni studenti diretti in gita scolastica e un mezzo che stava trasportando medicinali.

Dopo l'impatto sono arrivate le forze dell'ordine che hanno bloccato in entrambe le direzioni la strada e che si sono subito messe al lavoro sui rilievi, per cercare di ricostruire cosa possa essere accaduto, di individuare eventuali responsabilità e gestire la viabilità di tutta la zona, per il momento bloccata in entrambi i sensi di marcia.

Come stanno studenti a bordo del pullman e il conducente del mezzo trasportatore di medicine

Non appena diffusasi la notizia dell'incidente, c'è stata molta apprensione soprattutto fra genitori dei ragazzi e delle ragazze che si trovavano sul pullman per l'uscita didattica. A dare la notizia, è stata l'amministrazione di Bassano Romano con una nota diffusa sui social network. "Dalle prime informazioni assunte i ragazzi sembrerebbero per fortuna illesi; il conducente del mezzo per trasporto medicinali non risulterebbe in gravi condizioni – hanno fatto sapere nella nota pubblicata online – L'ambulanza è comunque sul posto".