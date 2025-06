Schianto ai Parioli in minicar, quattro giovani feriti gravi: auto si ribalta, ipotesi alta velocità

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

L'incidente in viale Buozzi

Terribile incidente due sere fa a Roma, in zona Parioli. A schiantarsi, in viale Bruno Buozzi, all'altezza del civico 128, una minicar con a bordo quattro giovani che stavano rientrando da una festa per la fine dell'anno scolastico, due in più di quanto consentito secondo l'omologazione dell'auto. L'ipotesi degli inquirenti è che la microcar, un modello Sv 43 Rf Aixam, stesse viaggiando ad alta velocità prima di schiantarsi.

Secondo le prime ricostruzioni, infatti, la microcar si sarebbe ribaltata autonomamente, senza che nel sinistro fosse coinvolto alcun ulteriore veicolo. Si indaga sulle cause: non è escluso che lo sbilanciamento del mezzo possa essere stato dovuto alla presente dei due passeggeri in più.

Come stanno i quattro giovani rimasti feriti nell'incidente ai Parioli

Si tratta di quattro ragazzi nati nel 2007, due diciottenni e due diciassettenni. Nell'incidente, sono rimasti tutti feriti gravemente feriti. Due sono stati trasportati al policlinico Umberto I in codice rosso; un altro, sempre in codice rosso, è stato trasferito all'ospedale San Giovanni, mentre una ragazza è stata ricoverata in terapia intensiva, dove è rimasta qualche ora, al policlinico Agostino Gemelli. Le loro condizioni restano ancora gravi.

Il luogo dell'incidente

Lo schianto a Roma nella notte: la dinamica dell'incidente ai Parioli

Lo schianto è avvenuto nella notte fra lunedì 9 e martedì 1o giugno, verso le ore 1.45, lungo viale Buozzi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale del gruppo Parioli, la microcar stava viaggiando ad almeno 80 chilometri orari quando si è schiantata. Arrivati sul posto, i caschi bianchi hanno trovato il veicolo incastrato fra due alberi, i giovani erano ancora al suo interno, rimasti intrappolati. Sul luogo del terribile sinistro, sono arrivati anche i vigili del fuoco che li hanno estratti dalla macchina tagliando il tettuccio.

Il diciottenne alla guida ha provato a decelerare, ma poi è finito col perdere il controllo dell'auto che si è ribaltata diverse volte, prima di fermarsi a bordo strada, completamente distrutta. Si resta in attesa dell'esito dell'alcol e drugtest sul giovane che si trovava alla guida: rischia di essere accusato di lesioni stradali gravi, ma qualora gli esami dovessero avere esito positivo, la sua posizione rischia di aggravarsi. Al vaglio dei caschi bianchi restano le telecamere di sorveglianza per stabilire con certezza la velocità e la dinamica del sinistro.