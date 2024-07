video suggerito

Schianto ad Ostia, scontro fra due automobili: conducenti estratti dalle lamiere, sono gravi Terribile schianto ad Ostia, sul litorale romano, nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 luglio 2024: due automobili si sono scontrate, gravi i conducenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

136 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'incidente ad Ostia, foto dal gruppo "Ostia Informa".

Stavano percorrendo le strade di Ostia quando si sono scontrati: terribile schianto sul litorale romano dove nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 luglio 2024, due automobili si sono scontrate. Gravi i due conducenti dei veicoli, estratti dalle lamiere delle automobili dai vigili del fuoco, giunti immediatamente sul posto. Oltre a loro, presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per la gestione della viabilità della zona e le ambulanze del pronto soccorso sanitario del 118.

Lo scontro ad Ostia

Il terribile incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 luglio 2024. Erano da poco passate le 14, quando i due veicoli si sono scontrati, all'incrocio fra via della Corazzata e viale del Sommergibile. Le due automobile che, come si vede nella foto in apertura, sono una Smart e una Toyota Yaris, dopo il violentissimo impatto sono rimaste gravemente danneggiate. La Smart, rimasta sulle quattro ruote, appare con un fanale totalmente distrutto. La Focus, invece, si è ribaltata su un fianco, dopo essere carambolata sul marciapiede.

L'arrivo dei soccorsi

Dopo lo schianto residenti e passanti, fra cui alcune persone in attesa dell'autobus, hanno fatto subito scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno preso in carico la gestione della viabilità e i rilievi: cause ancora da accertare. Per permettere il corretto svolgimento dei soccorsi, è stata chiusa viale del Sommergibile e sono state deviate le linee 01 e 05.

Sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco, che hanno subito iniziato ad estrarre i passeggeri dalle automobili e gli operatori del pronto soccorso del 118 con diverse ambulanze: secondo le prime informazioni, si troverebbero in condizioni critiche.