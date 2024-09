Schianto a Torpignattara, furgone si scontra con il trenino: folla per strada e binari bloccati Furgoncino contro trenino e il viaggio si interrompe: lo scontro fra i due veicoli in via Casilina, all’altezza di Torpignattara oggi. Dopo uno stop, in riattivazione del servizio in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Screenshot dal video di Welcome to Favelas.

Incidente sulla Casilina all'altezza di via del Mandrione, all'altezza di Torpignattara fra un furgoncino e il trenino della linea Termini-Centocelle. Disagi per i viaggiatori e le viaggiatrici (che si aggiungono alla giornata di sciopero che si è appena conclusa) che si muovono sui mezzi pubblici oggi a Roma. Lo schianto è avvenuto alle 15.30 del primo pomeriggio di oggi, lunedì 9 settembre Fuori uso i binari del treno, in attesa dei rilievi della Polizia Locale di Roma Capitale e della rimozione dei due mezzi.

Furgoncino contro trenino: cosa è successo

Come mostra il video in apertura, il furgoncino bianco appare bloccato proprio sopra i binari del trenino. Intorno al furgoncino e all'estremità del treno, si è radunata una folla. Potrebbe trattarsi di curiosi così come delle persone che si trovavano sopra il trenino e che, dopo l'incidente, hanno visto il loro viaggio interrompersi.

L'arrivo dei soccorsi

Subito dopo lo schianto sono stati immediatamente allertati i soccorsi. In breve tempo sono arrivati sul luogo dello scontro gli agenti della Polizia Locale di Roma capitale del V Gruppo Prenestino che hanno subito iniziato i rilievi del caso. Spetta a loro il compito di capire cosa sia successo nel primo pomeriggio di oggi, ricostruire con chiarezza la dinamica dell'incidente cercando anche di rintracciare eventuali responsabilità dell'accaduto.

Rilievi in corso e linea del trenino in riattivazione

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno provveduto a rimuovere il furgone per permettere la riattivazione della linea nel più breve tempo possibile. Nel frattempo continuano gli accertamenti. Fortunatamente nello scontro tra il trenino e il furgone non si registra alcuna persona ferita.