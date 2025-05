video suggerito

Schiacciato dal trattore mentre lavora in un terreno agricolo: morto un uomo di 74 anni Un uomo di 74 anni, Gaetano Coratti, è morto oggi mentre lavorava su un terreno di sua proprietà a Monte San Giovanni Campato, in provincia di Frosinone.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo di 74 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi a Monte San Giovanni Campato, in provincia di Frosinone, mentre lavorava in un terreno agricolo di sua proprietà. L'anziano, che si chiamava Gaetano Coratti ed era molto conosciuto in zona, è stato schiacciato dal trattore che stava guidando. I motivi per cui l'uomo ha perso il controllo del mezzo sono ancora da accertare.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Monte San Giovanni Campano, oltre al personale dei Vigili del Fuoco e agli operatori sanitari del 118. Per Coratti, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: nonostante i tentativi di rianimazione, il 74enne è morto praticamente sul colpo. I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale di Frosinone, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da capire se i magistrati decideranno o meno di disporre l'autopsia o se dissequestrare subito la salma per restituirla alla famiglia e celebrare i funerali.

Indagini sono in corso per accertare le cause dell'incidente, avvenute verso le 13.30 di oggi. L'uomo stava lavorando come spesso accadeva sul trattore, mezzo di sua proprietà. A un certo punto, per motivi che non sono noti, ne ha perso il controllo ribaltandosi: il peso del trattore lo ha schiacciato e non gli ha lasciato scampo. L'allarme è stato dato immediatamente, ma per l'uomo ormai era troppo tardi. I traumi e le ferite riportate erano troppo gravi, e alla fine si è potuto solo accertarne il decesso.