video suggerito

Scheletro umano vicino a Piazza Pia: a trovarlo gli operai durante il cantiere dell’area pedonale Gli operai al lavoro a Piazza Pia hanno trovato uno scheletro umano. Recuperato e rimosso è stato catalogato. Il cantiere per l’area pedonale in programma in vista del Giubileo 2025 non subirà interruzioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il cantiere a Piazza Pia, foto di Roma Mobilità

Uno scheletro umano è stato scoperto durante il cantiere di Piazza Pia a Roma. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 24 maggio, mentre gli operai erano al lavoro nella piazza, che si trova vicino a via della Conciliazione e al Vaticano. Come si apprende dall'assessorato ai Lavori Pubblici di Roma Capitale i lavori non verranno interrotti, ma il cantiere proseguirà regolarmente come da programma. Subito dopo il ritrovamento delle ossa infatti sono state avvisate le autorità competenti. Lo scheletro è già stato rimosso e catalogato.

Non è raro che nel suolo della Capitale vengano trovati resti umani, appartenenti a persone decedute secoli fa, ma anche preziosi reperti storico-artistici, infatti Roma è un vero e proprio museo a cielo aperto e scavando gli operai sono soliti imbattersi oggetti di valore. Quando avviene è necessario l'intervento delle autorità competenti, per svolgere un corretto recupero, volto a preservare l'oggetto.

Il cantiere di Piazza Pia

A Piazza Pia è in corso il cantiere per la realizzazione di una grande area pedonale che da Ponte Sant’Angelo, percorrendo la nuova piazza Pia, passerà attraverso via della Conciliazione, arrivando fino a piazza del Risorgimento. Un progetto pensato in vista del Giubileo 2025 proprio nel cuore del centro storico, tra Roma e il Vaticano, e tra i luoghi di maggior affluenza di pellegrini e turisti durante l'Anno Santo.

Leggi anche Bimbo di 4 anni beve candeggina: elitrasportato al Gemelli di Roma

I lavori a Piazza Pia sono partiti il 22 agosto del 2023 e prevedono anche la riqualificazione di via della Conciliazione. L'intervento è finanziato con 79,5 milioni ed è realizzato da Anas, il termine del cantiere è in previsto l’8 dicembre 2024, in vista appunto dell'inzio del Giubileo 2025.