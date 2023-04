Scarica il legno dal camion e viene travolto da una trave: 50enne trasportato a Roma in elisoccorso Stava scaricando materiali di legno nel terreno di proprietà alla periferia di Alatri, quando è stato travolto da una trave che lo ha colpito in testa e al volto.

A cura di Beatrice Tominic

Stava scaricando del materiale di legno da un camion all'interno di un terreno di proprietà ad Alatri, nella contrada di Monte San Marino, nella periferia ovest del comune in provincia di Frosinone, al confine con il borgo di Fumone, quando è stato travolto da una trave.

È accaduto nel corso della mattinata di oggi, domenica 30 aprile: durante le operazioni di scarico materiali, la trave è caduta sull'uomo, un cinquantenne del posto, proprietario del terreno in cui è avvenuta la vicenda, travolgendolo. Il pesante pezzo di legno lo avrebbe colpito alla testa e al volto, ferendolo gravemente.

L'intervento dei soccorsi

Non appena si sono accorti di quanto accaduto, i familiari e i vicini del cinquantenne, come riporta il Messaggero, hanno immediatamente provveduto ad allertare i soccorsi che hanno raggiunto in breve tempo il luogo dell'incidente: i presenti, nel frattempo, hanno aiutato l'uomo come potevano.

A raggiungere il luogo dell'incidente per prima è stata l'autoambulanza, arrivata con qualche difficoltà: gli operatori del personale sanitario che lo hanno visitato per primi, viste le gravi condizioni in cui si trovava l'uomo, hanno richiesto immediatamente l'intervento dell'eliambulanza.

Il viaggio in eliambulanza verso Roma

L'autogiro del 118 è arrivato nel terreno in cui è avvenuto l'incidente in brevissimo tempo: atterrato poco distante, ha subito preso in carico l'uomo ferito e lo ha trasportato a Roma. Nella capitale, il cinquantenne è stato accolto al Policlinico Umberto Primo di Roma. Secondo le prime informazioni raccolte, nonostante le gravi lesioni riportate, non ha perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita.