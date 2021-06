Ha preso a calci, pugni e gomitate l'autista di un autobus dopo aver lanciato contro il mezzo un monopattino. È accaduto ieri, mercoledì 23 giugno, in piazza dei Giureconsulti, all'altezza dell'incrocio tra la Circonvallazione Cornelia e via di Boccea, nel quartiere Primavalle di Roma. Il conducente di un bus Cotra era intento a compilare il foglio marcia, quando ha notato dallo specchietto retrovisore un uomo lanciare un monopattino sulla fiancata del mezzo. Alla richiesta di spiegazioni, l'uomo si è violentemente scagliato contro di lui. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale, che ha arrestato l'aggressore di trentotto anni, colto in flagranza di reato per minacce, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e ad incaricato di pubblico servizio, oltre che per danneggiamento. Arresto convalidato questa mattina, giovedì 24 giugno, a seguito dell'esito del processo con rito direttissimo. L'autista dell'autobus è stato prontamente soccorso e curato dalle lesioni riportate in volto, ma non è grave.

Picchia l'autista di un bus e aggredisce un poliziotto

Un'aggressione avvenuta davanti agli occhi del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale, diretto da Massimo Fanelli in un'area di stazionamento dei mezzi pubblici di piazza dei Giureconsulti. La pattuglia era di passaggio nella zona per svolgere quotidiani controlli sul territorio, quando ha notato l'autista di un bus Cotral vittima di un brutale pestaggio da parte di un uomo. Immediatamente i caschi bianchi hanno bloccato la furia del trentottenne che, a quel punto, si è scagliato contro gli agenti, ferendone uno. Sul posto è intervenuta una squadra di operatori sanitari per medicare i traumi, fortunatamente non gravi, riportati sia dall'autista che dal poliziotto. Nel frattempo, l'aggressore è stato arrestato e portato nella sede del Gruppo operante, dove ha spaccato una vetrata di una porta finestra. Per questo dovrà rispondere anche al reato di danneggiamento.