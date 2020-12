Inseguimento da film questo pomeriggio a Roma, nel quartiere della Balduina. Una macchina con a bordo due persone ha cercato di sfuggire a un controllo dei carabinieri, scappando per via della Camilluccia e arrivando a tutta velocità in via dei Giochi Delfici, dove hanno causato un maxi incidente che ha coinvolto tre autovetture. Un uomo di 37 anni, completamente estraneo ai fatti, è rimasto ferito nel sinistro. Trasportato dal 118 all'ospedale San Pietro, non ha riportato fortunatamente lesioni gravi e non è in pericolo di vita. I due ragazzi a bordo della macchina sono riusciti a scappare: nonostante l'incidente, sono scesi dall'auto e sono fuggiti a piedi. Al momento non sono stati ancora rintracciati e sono riusciti a far perdere le loro tracce. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono arrivati anche gli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi del caso. Non è escluso che le ricerche sul veicolo diano un nome e un volto ai due ragazzi che hanno causato la carambola e il successivo incidente.

Scappano dai carabinieri, ferito un 37enne

L'episodio è avvenuto oggi verso le 17.30. A quanto si apprende, i carabinieri avrebbero notato la macchina con a bordo i due giovani e si sarebbero insospettiti, decidendo di procedere a un controllo. I due, vedendo che sarebbero stati fermati, hanno ingranato la marcia e sono scappati, con i militari che si sono lanciati all'inseguimento. Dopo aver imboccato via della Camilluccia ed essere arrivati in via dei Giochi Delfici, sono andati a sbattere contro auto in sosta e in movimento, danneggiando in tutto tre vetture. Ed è qui che l'uomo di 37 anni è rimasto ferito. Nessuno dei carabinieri coinvolti nell'inseguimento ha riportato ferite. Indagini sono in corso per risalire all'identità dei fuggitivi.