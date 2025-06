Scandalo in paese, sparisce la collana di Sant’Erasmo e il parroco è costretto a dimettersi

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Scandalo a Roccagorga, un paesino di 4mila abitanti in provincia di Latina. È scomparsa la collana d'oro con crocefisso che adornava il busto di Sant'Erasmo, santo patrono del piccolo centro dei Monti Lepini. Il suo valore è inestimabile per la comunità religiosa del piccolo comune, ma è anche preziosa perché pesa 200 grammi, interamente d'oro, quindi circa 16mila euro al mercato. Nel 2000, tra l'altro, era anche stata benedetta da papa Giovanni Paolo II.

Il parroco della chiesa dei Santi Leonardo ed Erasmo ha deciso di dimettersi dal suo incarico. Lo stesso parroco, don Francesco Gazzelloni, ha raccontato quanto accaduto sulla pagina Facebook: "Carissimi, con profonda preoccupazione sono qui a comunicarvi quanto purtroppo accaduto nella nostra chiesa prima che si diffondano voci errate su di me o sui collaboratori parrocchiali. Quando il 1° giugno di quest'anno abbiamo preparato il busto per la processione, mi sono reso conto che l'astuccio della Croce Pettorale in oro del Santo era vuoto e la Croce sparita!Io ricordo di averla riposta correttamente lo scorso anno ma non escludo di averla riposta altrove e che il furto o lo smarrimento possa essere avvenuto già dallo scorso anno, poiché una volta chiusa la cassaforte, senza di me non è possibile riaprirla. Correggendo alcuni articoli usciti online e vi dico che le chiavi della cassaforte di sant'Erasmo non sono a disposizione di nessuno e le custodisco io gelosamente a casa mia dall'ottobre del 2021, anno del mio insediamento, purtroppo a me è stata consegnata una sola copia dal parroco uscente".

Il parroco ha aggiunto di aver sporto denuncia ai carabinieri, che stanno lavorando per ritrovare la preziosa collana. Nel pomeriggio di oggi, la diocesi di Latina ha pubblicato una nota in cui fa sapere che che il vescovo Mariano Crociata ha accettato le dimissioni di don Francesco. Contestualmente, il vescovo "ha provveduto alla cura pastorale delle due comunità lepine nominando il Vicario Foraneo di Priverno Don Alessandro Trani quale Amministratore Parrocchiale della Parrocchia dei Santi Leonardo ed Erasmo, in Roccagorga, rimanendo Parroco di Santa Maria Assunta in Cielo, in Maenza"

Queste decisioni, spiega ancora la diocesi, "si riferiscono al caso della sparizione della collana d’oro con crocifisso che per lunga tradizione è usata per adornare il busto di Sant’Erasmo, santo patrono del paese lepino, quando è portato in processione nel giorno della festa. Il gioiello votivo appartiene alla Parrocchia dei Santi Leonardo ed Erasmo in Roccagorga e nei giorni scorsi è stato dichiarato scomparso. Di questa sparizione il vescovo Mariano Crociata era stato informato nella serata di sabato 7 giugno 2025, disponendo subito ulteriori verifiche interne. Nel frattempo, sempre mons. Crociata aveva chiesto al Parroco di allontanarsi temporaneamente dalla parrocchia, in attesa del completamento delle indagini. Su questi fatti si resta in attesa degli sviluppi delle indagini portate avanti dai Carabinieri cui si era rivolto lo stesso sacerdote".