video suggerito

Saporetti a Sabaudia: quanto costa fare l’aperitivo nello stabilimento più caro del Lazio Stabilimenti balneari di lusso e aperitivi sulla spiaggia: ecco quanto costa nello storico stabilimento di Saporetti, a Sperlonga e Fregene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cosa rende indimenticabile una giornata in spiaggia? C'è chi risponde di getto il mare e chi, invece, i comfort dei locali e la possibilità di concludere la giornata con un aperitivo. E chi negli stabilimenti balneari ci lavora questo lo sa bene. Gazebo, lettini con materassi, connessione wifi per chi non riesce proprio a staccarsi dal lavoro o chi vuole restare in contatto con gli amici. E, in caso di necessità, per non scottarsi con la sabbia o sporcarsi i piedi, anche il servizio ristorante che arriva direttamente sotto l'ombrellone.

Aumentano i comfort e, progressivamente, cresce anche il prezzo di una singola giornata al mare. Se secondo Federconsumatori quest'anno si spendono 12, 73 euro al giorno per un lettino e 13,25 euro per un ombrellone (il 4% in più rispetto ai 12 dello scorso anno), i prezzi appaiono più che triplicati negli stabilimenti di lusso. In linea con i prezzi dell'attrezzatura da spiaggia anche quelli degli aperitivi di chi vuole intrattenersi fino al tramonto che, nel lato tirrenico, mostra il sole nel mare o anche fino alla tarda serata, per divertirsi con gli amici.

Sabaudia: quanto costa fare aperitivo al Saporetti

Cosa c'è di meglio di un aperitivo sulla spiaggia per concludere una bella giornata di mare? Fra gli stabilimenti più lussuosi e famosi della regione c'è lo storico Saporetti, a Torre Paola, Sabaudia. Anche qui, come altrove, si risente dell'aumento dei prezzi che comunque non rallentano il flusso degli avventori. Appena due ombrelloni liberi per la giornata di Ferragosto, quando un ombrellone con due lettini in terza o quarta fila sfiora i 70 euro, contro i 312 euro dell'Umbrella Vip con lettoni per due persone (la terza persona deve acquistare un letto aggiuntivo per 60 euro).

Leggi anche Evade dai domiciliari per andare a fare un aperitivo al bar del paese

Il prezzo lievita nell'orario di aperitivo con le postazioni privé con gazebo matrimoniale con postazione riservata dalle 17.30 alle 20.30 (con maggiorazione in cassa in caso di permanenza prolungata) per una capienza massima di dieci persone e un voucher per la consumazione. Cocktail da 15 euro (un Aperol Spritz) e birre da 33 cl 8 euro, mezzo litro di acqua naturale 4 euro. Tutte a doppia cifra, invece, le consumazioni di cibo, fatta eccezione per i dolci.

Le altre proposte sul litorale pontino

Non l'unico stabilimento di lusso nel litorale a sud di Roma. Nel territorio pontino famosi anche gli stabilimenti a Sperlonga, dove per lusso brilla Riva San Rocco con ombrelloni da 75 euro in prima e seconda, parcheggio incluso e dove il bar, dalle 10 alle 20 comprende il servizio nella propria postazione (con insalate a partire dai 15 euro).

Fregene e oltre: quanto si spende dal litorale romano verso nord

Stabilimenti e aperitivi di lusso e con ogni comfort non caratterizzano soltanto il litorale pontino. I bagnanti apprezzano anche le zone che si trovano sul litorale romano e verso la zona ancora più a nord, soprattutto nella costa toscana fra l'Argentario e Capalbio.

Aperitivo al tramonto sul mare con il rito del gong e frase motivazionale all'ingresso per chi sceglie il Singita di Fregene, con cockatail e pinsa da gustare sui tavolini o direttamente sui teli della spiaggia (30 euro circa a telo a cui aggiungere le consumazioni). Se i baldacchini si arrivano a pagare fino ad 80 euro, 50 durante la settimana, è necessario ricordare che il prezzo scende drasticamente nel caso in cui si fosse intenzionati a noleggiare un lettino (9 euro nel weekend e 6,50 durante la settimana). Un'alternativa per l'aperitivo, inoltre, è quella del lounge party, da 35 euro a persona per minimo tre persone che comprende baldacchino, panche, teli e un buffer privato.