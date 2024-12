video suggerito

San Pietro blindata a due giorni da inizio Giubileo e a Natale: strade chiuse e divieti di sosta Strade chiuse e divieti di sosta al centro di Roma in occasione dell’apertura della Porta Santa a San Pietro il 24 dicembre 2024. L’allerta a Roma è alta per l’inizio del Giubileo e per il Natale, attivati i dispositivi di sicurezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Allerta antiterrorismo a San Pietro (Immagine di repertorio La Presse)

A due giorni dall'inizio del Giubileo 2025 Sal Pietro si blinda per l'ultima prova generale in vista dell'Anno Santo e del Natale. L'attenzione è alta a Roma per l'apertura della Porta Santa nella serata del 24 dicembre e del Natale, anche a seguito dell'attentato Magdeburgo in Germania del 20 dicembre con morti e feriti gravi. Il Vaticano è considerato una zona rossa sul fronte della sicurezza ed è particolarmente attenzionata. Oggi Papa Francesco non parteciperà all'Angelus dalla basilica di San Pietro per questioni di salute, ma si collegherà con i fedeli da Santa Marta.

A partire da questo weekend sono in fase di attivazione i dispositivi di sicurezza in particolare nell'area del Vaticano, nel centro storico di Roma e più in generale in tutta la città, con tantissime unità. Impegnati nei controlli per le strade ci sono centinaia di uomini e donne tra carabinieri, vigili urbani, finanzieri e poliziotti. I presidi attorno a San Pietro sono attivi già da venerdì scorso, particolarmente attenzionate sono la zona rossa a ridosso del Colonnato, via della Conciliazione e gli accessi.

Divieti di sosta

Per motivi di sicurezza a partire da lunedì sera 23 fino al 26 dicembre è vietato parcheggiare fra via di Porta Angelica, via dei Corridori, dai controviali di via della Conciliazione, da piazza della Repubblica, piazza Papa Pio XII, in via Rusticucci, via dell’Erba, Borgo Sant’Angelo – da via della Traspontina a via dei Corridori – via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, via Pfeiffer, largo degli Alicorni, Borgo Santo Spirito – da largo degli Alicorni a largo Ildebrando Gregori -, via Paolo VI e piazza del Sant’Uffizio. I veicoli in sosta verranno forzatamente rimossi.

Strade chiuse dal 24 dicembre per l'apertura della Porta Santa

Dal pomeriggio di martedì 24 dicembre, Vigilia di Natale, alcune strade sono chiuse temporaneamente al traffico per motivi di sicurezza, in occasione dell'apertura della Porta Santa a San Pietro: Borgo Santo Spirito, da piazza Ildebrando Gregori a via Paolo VI, via Porta Angelica, largo di Porta Cavalleggeri verso piazza del Sant’Uffizia, via dei Corridori, via dell’Erba, via dei Cavalieri del Santo Sepolcro e via Rusticucci.