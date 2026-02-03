roma
Video thumbnail

San Lorenzo, cosparge un senzatetto di alcol e gli dà fuoco: arrestato, l’uomo è gravissimo

I carabinieri hanno arrestato un 20enne per tentato omicidio. Ha versato dell’alcol su un senzatetto dandogli fuoco a San Lorenzo. L’uomo è gravissimo.
A cura di Alessia Rabbai
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Ha dato fuoco a un uomo senzatetto, cospargendolo di benzina e provocandogli ustioni gravissime. La violenta aggressione è avvenuta tra via dei Marsi e via dei Sardi nel quartiere San Lorenzo a Roma sabato scorso 24 gennaio. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante e della Stazione Roma San Lorenzo hanno arrestato un uomo, un cinquantenne di origini palacche, senza fissa dimora e con precedenti, che dovrà rispondere del reato di tentato omicidio. Vittima dell'aggressione è un quarantaquattrenne romeno senzatetto, che è rimasto gravemente ustionato.

I carabinieri hanno soccorso l'uomo gravemente ustionato

L'arresto è scattato al termine di un'indagine complessa partita dopo l'aggressione. Al momento dei fatti il quarantaquattrenne era su un giaciglio di fortuna. L'aggressore gli ha versato addosso del liquido infiammabile e gli ha dato fuoco. A soccorrerlo sono stati i carabinieri, aveva ustioni gravissime su gran parte del corpo.

Arrivata la chiamata d'emergenza, sul posto è giunto il personale snaitario, che ha preso in carico il quarantaquattrenne e lo ha trasportato in codice rosso al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Sant’Eugenio, dove si trova ricoverato da giorni.

L'aggressore ripreso dalle telecamere

I militari sono riusciti a risalire al cinquantenne presunto autore del tentato omicidio analizzando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del quartiere San Lorenzo, che hanno acquisito e passato al vaglio. I carabinieri hanno inoltre ascoltato diversi testimoni, ricostruendo la dinamica dell'accaduto e il percorso che l'uomo ha fatto mentre scappava.

Secondo quanto ricostruito infatti dopo una lite con la vittima, è stato ripreso mentre entrava in un supermercato per comprare una bottiglia di alcol etilico. Tornato sul luogo della discussione, ha cosparso il quarantaquattrenne con il liquido infiammabile e gli ha dato fuoco. Poi è scappato, convinto di non essere scoperto. I militari lo hanno trovato vicino alla stazione ferroviaria Roma Tiburtina. Lo hanno bloccato e arrestato. Indossava ancora i vestiti che aveva durante l'aggressione, sottoposti a sequestro. I militari lo hanno portato nel carcere di Regina Coeli e il giudice delle indagini preliminari ha convalidato il fermo, dovrà rispondere di tentato omicidio.

1 CONDIVISIONI
roma
