San Felice Circeo, imbocca la scalinata con l’auto e torna indietro in retromarcia sui gradini

Il suv che ha imboccato la scalinata a San Felice Circeo.

È estate. I borghi del Lazio tornano ad essere popolati, soprattutto quelli di montagna, campagna e mare. Fra questi, sono numerosi quelli presi d'assalto dai turisti che li visitano per la prima o dai romani che, per la pausa estiva, tornano nella casa delle vacanze, spesso lasciata in dono da nonni e zii. Fra i borghi che tornano a rianimarsi anche quello di San Felice Circeo, sul noto promontorio, nel litorale pontino. Un piccolo borgo frequentato da giovani e adulti, con terrazze panoramiche e qualche bar dove scappare dalla calura estiva, soprattutto in serata. Ed è proprio in serata che, alle passeggiate a piedi dopo cena, si sono aggiunte quelle in automobile. Così spensierate che c'è chi ha imboccato una scalinata con il suv, trovandosi impantanato fra i gradini.

Il video dell'auto sui gradini diventa virale su Tik Tok

Il video dell'automobile è stato caricato su Tik Tok dove, in breve tempo, è andato virale. "È una Range Rover", precisa qualcuno. E, forse, è proprio per questo che una volta andata giù per la scalinata è riuscita a risalire e a tornare indietro. Ad un certo punto, mentre l'automobile sta facendo retromarcia, si sente un crash. "Ecco qua, deve buttare la macchina, la deve buttare", dicono i ragazzi presenti che hanno assistito alla scena. "Un genio", commentano altri, non perdendo di vista il suv. "Ma che caz*o fai? Deve essere ubriaco", dicono altri. "Mi devi mandare il video, calcola", commenta un altro ancora, shockato dalla scena che ha davanti agli occhi.

Non si esclude che chi si trovava al volante possa essere stato distratto dalla vista mozzafiato che si vede da quel punto. Si chiama Vigna La Corte e, come precisa una targa posta sotto l'arco, si tratta di "un'area di notevole pregio turistico, molto apprezzata per il panorama e la sua storia medievale".

Le reazioni sui social: "Non è la prima volta, servirebbero più vigili"

"I vigili stanno con la pala per controllare se parcheggi sulle strisce blu e non vedono questi", è il commento sotto al video andato virale. "Può darsi che sia colpa del navigatore che ha iniziato a dare i numeri", prova a giustificarlo qualcuno. "Se lo può permettere", è il commento di chi, invece, esprime un giudizio anche sull'auto che guida. "Ma come si fa? Ma chi viene da noi in ferie?", dice una donna preoccupata dei turisti che ogni anno raggiungono il borgo. E c'è chi rincara la dosa: "In estate San Felice diventa il paese dei coatti".