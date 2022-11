Samuele Melis morto a 21 anni in un frontale: automobilista indagato per omicidio stradale La Procura ha aperto un’inchiesta per l’incidente in cui è morto lo chef 21enne Samuele Melis. Il conducente 55enne è indagato per omicidio stradale.

A cura di Alessia Rabbai

Samuel Melis

È Samuele Melis il ventunenne morto nell'incidente avvenuto lungo via Fontana Candida in zona Finocchio nel VI Municipio di Roma, venerdì 18 ottobre scorso. Sul sinistro la Procura di Roma con il sostituto procuratore Rita Ceraso titolare del fascicolo ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Ad essere indagato è il conducente cinquantacinquenne dell'auto che si è scontrata frontalmente con la moto Honda Cbr 600 sulla quale viaggiava il ragazzo. Dato incarico al medico legale Francesca Cordova, domani verrà svolta l'autopsia sulla salma. Samuele viveva a Colle Prenestino e lavorava come chef Barrique Restaurant Poggio le Volpi, poco distante dall'incidente. La notizia della sua tragica scomparsa si è diffusa rapidamente e la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che il corpo venga restituito ai suoi cari, per la celebrazione dei funerali.

L'incidente in cui è morto Samuele Melis

Samuele Melis secondo quanto ricostruito finora al momento in cui sono avvenuti drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa era alla guida della sua moto, stava percorrendo via Fontana Candida e stava tornando a casa dopo il turno di lavoro. Erano passate le ore 15 quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento si è scontrato frontalmente con un'Opel Mokka. L'impatto è stato violento e per il ragazzo non c'è stato purtroppo nulla da fare. Deceduto sul colpo, i paramedici arrivati con l'ambulanza non hanno potuto che constatarne il decesso, nonostante i tentativi di rianimarlo. Presenti sul posto per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del VI Gruppo Torri, che hanno svolto gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto.