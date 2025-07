Salvataggio in mare ad Ardea: ferito da vetri in barca, soccorso con mare mosso e forte vento

Salvataggio in mare ad Ardea, dove un uomo in barca ferito da rottami di vetro ha lanciato l'SOS. L'episodio è successo nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 14 luglio, al largo del litorale della provincia Sud di Roma. A soccorrerlo è stata una motovedetta dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, con la collaborazione tra la Guardia Costiera di Civitavecchia, Fiumicino e Anzio. L'uomo ha chiesto l'intervento dei soccorsi, perché è rimasto ferito ad un braccio e al torace e ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche.

Secondo quanto ricostruito erano circa le ore 19, l'uomo al momento dei fatti si trovava a bordo di un'imbarcazione in un'area apposita per le navi che trasportano gas liquefatto a largo di Ardea, nei pressi della foce del Fosso Grande. L'uomo, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è rimasto ferito ad un braccio e al torace, probabilmente da alcuni vetri che lo hanno tagliato, provocandogli delle lacerazioni.

Le condizioni del mare erano avverse, sono stati momenti di paura dell'uomo, che trovandosi ferito, ha lanciato il segnale di SOS alla terraferma. A rispondere alla sua richiesta d'aiuto è stata una motovedetta dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, che è intervenuta nonostante si trovasse in una zona ben oltre l’area Search And Rescue, ricerca e soccorso di competenza della Guardia Costiera di Fiumicino. Nel frattempo una nave mercantile con a bordo l'equipaggio ha soccorso l'uomo, fornendogli le prime cure, nell'attesa del trasporto a terra.

Recuperare l'uomo ferito non è stato facile, sono stati necessari vari tentativi. A rendere complesse le operazioni sono stati il forte vento e il mare mosso, che non permettevano alle motovedette di avvicinarsi. Finalmente intorno alle ore 22 una motovedetta ha recuperato il ferito, portandolo sulla terraferma, dove l'aspettava un'ambulanza con il personale sanitario a bordo, pronto per il trasporto in ospedale. Arrivato al pronto soccorso l'uomo è stato affidato alle cure dei medici. La barca a bordo della quale si trovava il ferito è stata successivamente messa in sicurezza.