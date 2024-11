video suggerito

Salta sul tetto dell’auto della Polizia Locale ferma al semaforo, poi picchia gli agenti: arrestato Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo essere saltato sul tetto della macchina dei vigili urbani e aver aggredito gli agenti scesi per fermarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prima è saltato sul tetto di una macchina della Polizia Locale, poi ha ferito gli agenti intervenuti per fermarlo. Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato dai vigili urbani con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Perché abbia compiuto questo gesto, non è chiaro, anche se pare altamente probabile che fosse in stato fortemente alterato, forse per il consumo di sostanze stupefacenti. Addosso, infatti, gli è stata trovata della droga per consumo personale.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, sabato 16 novembre. Una pattuglia del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata nei servizi a contrasto del degrado urbano, era ferma a un semaforo in zona San Giovanni. Mentre attendeva che scattasse il verde, un giovane prima si è arrampicato sul tetto del mezzo di servizio, poi è saltato sul cofano anteriore e, una volta sceso, ha cercato di fuggire. Un gesto completamente senza senso, che ha scioccato non poco non solo gli operatori, ma anche gli altri automobilisti che hanno assistito alla scena.

Gli agenti sono scesi dall'auto per fermarlo, ma il 25enne ha cominciato a essere molto aggressivo, aggredendo gli operatori e chiudendo con forza lo sportello dell'auto sulla gamba di una delle agenti. Alla fine, dopo diversi tentativi, sono riusciti a fermarlo. Il 25enne è stato quindi arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre a essere segnalato per detenzione di stupefacenti. Gli agenti feriti, invece, sono stati portati in ospedale per le cure del caso. Non hanno fortunatamente riportato lesioni gravi.