Questo pomeriggio i Vigili del Fuoco hanno salvato una donna che ha tentato il suicidio a Roma in via Via Roberto De Nobili 5, nel quartiere della Garbatella. L'allerta alla Sala Operativa è stata data verso le 16.46 di questo pomeriggio e sul posto sono state inviate due squadre operative, un'autoscala, il carro teli e il nucleo SAF. La ragazza voleva lanciarsi da una finestra: per questo l'area sottostante al palazzo è stata interdetta per posizionare il telone di salvataggio, di modo che se si fosse lanciata nel vuoto sarebbe stata comunque salva. L'intervento tempestivo dei pompieri ha consentito il salvataggio della donna, che è stata poi affidata alle cure dei sanitari, giunti sul posto con un'ambulanza del 118.

Tenta il suicidio a Garbatella: paura tra i residenti

Paura nel quartiere di Garbatella, dove i residenti sono stati diverso tempo in apprensione per le sorti della donna, timorosi che decidesse di compiere il gesto estremo e gettarsi di sotto. Una cosa che fortunatamente non è accaduta, con la ragazza affidata alle cure dei medici. Non è chiaro il motivo per il quale voleva togliersi la vita, ma quando i Vigili del Fuoco sono arrivati era davvero disperata. L'arrivo dei pompieri, in pieno pomeriggio, con tante persone che avevano visto la donna issarsi sul cornicione, ha impedito che la vicenda avesse un epilogo tragico, cosa che sarebbe stata difficilmente evitabile nel caso fosse avvenuta di notte. I pompieri sono riusciti ad afferrare la ragazza prima che si gettasse nel vuoto, e non c'è stato quindi bisogno del telo, montato per evitare che si consumasse la tragedia.