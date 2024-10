video suggerito

Sagre a Roma e nel Lazio nel weekend del 26 e 27 ottobre: dove trovare le feste e le fiere più belle Sagre e fiere a Roma e nel Lazio in questo ultimo weekend del mese: ecco alcuni spunti per trascorrere sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024. Dalla castagna alla salsiccia, fino al tipico "fallone": ecco cosa si celebra questo finesettimana.

Il mese di ottobre sta per concludersi. E quale idea migliore per celebrarlo se non partecipando a qualche sagra o fiera vicino casa? Sono molti gli eventi previsti i questo fine settimana a Roma e nel Lazio. Alcuni sono iniziati qualche settimana fa e continuano ad infiammare i week end autunnali altri, invece, durano appena pochi giorni: le più celebrate le castagne, ma anche i marroni. Scopriamo gli altri prodotti tipici autunnali protagonisti in questi giorni.

La sagra della salsiccia a Morlupo

Appuntamento in piazza Diaz a Morlupo per la sagra della salsiccia, giunta alla sua cinquantaseiesima edizione. L'evento, insignito del marchio Sagra di Qualità dall’UNPLI, sabato inizia alle ore 15 fino a mezzanotte, mentre la domenica è dalle 10 alle 22. Prevista, sempre per la giornata di domenica, una visita guidata gratuita alla Chiesa di Santa Maria al Borgo, piccola gemma del XIV secolo incastonata nel centro storico di Morlupo alle ore 15.30.

Le giornate della castagna a Canepina

Quarantaduesima edizione delle giornate della castagna a Canepina, in provincia di Viterbo. Un appuntamento fisso che si ripeterà anche nel prossimo fine settimana, con un guadagno che andrà devoluto in beneficienza. Al via gli appuntamenti con l'apertura delle cantine sabato alle ore 13, con degustazione dei piatti tipici canipinesi a cui seguono sfilate degli sbandieratori, presentazioni di libri e concerti.

La domenica, invece, gli stand con i prodotti tipici si aprono alle ore 10 e, alla stessa ora, si parte per la camminata tra le vie del paese con Jill Cooper e per le visite guidate nel centro storico del paese. Alle 15 atteso il palio delle botti e, a seguire nel pomeriggio, spettacoli, con distribuzione gratuita delle caldarroste.

Festa della castagna di Vallerano

Un'altra sagra vede protagonista la castagna nel Viterbese: si tratta della festa della castagna di Vallerano. Anche qui, le attività per grandi e piccine sono tantissime: dalle presentazioni di libri agli eventi folkloristici, fino a visite guidate e trekking, truccabimbi e balli country. Gli eventi proseguono fino al 4 novembre.

Le caldarroste

Sagra della castagna a Cave

Si celebra ancora la castagna, ma in provincia di Roma, a Cave, borgo medievale ad una quarantina di minuti dalla capitale che, in questa stagione, si tinge di colori caldi. La sagra è giunta alla sua novantesima edizione. Si tratta di un evento itinerante che vede il contributo dell'intero paese la cui area, per la durata della sagra, viene interamente pedonalizzata. Caldarroste, dolci alla castagna e prelibatezze locali, tutto accompagnato dal vino della zona.

Sagra del marrone di Latera

Si torna del Viterbese, ma stavolta il protagonista della festa è il marrone, una particolare tipologia di castagna, secondo alcuni più appetitosa. Iniziata lo scorso weekend, sabato 26 e domenica 27 ottobre sono i giorni conclusivi della sagra del marrone a Latera. Anche qui, questi due giorni rappresentano un'occasione ottima per unire il buon cibo e il buon vino alla propria connessione con la natura, con camminate e trekking nei boschi. Attenzione però: per pranzare o cenare, visto il rischio maltempo, è richiesta la prenotazione.

Sagra del marrone segnino

Ci rispostiamo nella città metropolitana di Roma, a Segni, dove questo fine settimana si svolge la sagra del marrone segnino. L'iniziativa, iniziata il 24 ottobre, termina il 27. Arte, cultura, cibo e tradizini per questa sessantasettesima edizione. Oltre a celebrare il marrone, c'è anche la possibilità di visitare il Ninfeo e il museo archeologico.

Festa dell'autunno ad Agosta: sagra delle caldarroste e del vino novello

Continuano gli eventi nella regione Lazio per questo fine settimana con la festa dell'Autunno ad Agosta, nell'alta valle dell'Aniene, in provincia di Roma. Qui si celebra, questo fine settimana, la sagra delle caldarroste e del vino novello, che verranno servizi insieme agli gnocchi al castrato, arrosticini e panini con la salsiccia a partire dalle 17. Da vedere, nel corso di una gita fuori porta per la sagra, il Castello medioevale, l'Arco del Cardinale o della Porta, il santuario della Madonna del Passo e i resti archeologici.

La sagra del fallone di Affile

Un appuntamento tradizionale quello di Affile, in provincia di Roma, che ospita la trentasettesima edizione della sagra del Fallone, la tipica pizza di farina di mais farcita con "erbi (cioè broccoletti) e salsicce". Direttamente cotta sulla pietra nel camino e coperta da carboni ardenti, faceva odorare l'intera casa di mais. Un ricordo di cui forse in molti avranno sentito parlare dai bisnonni e nonni. Anche in questo caso, la sagra è itinerante: ogni piazza ha un punto di ritrovo cibo e vino, oltre alla musica e ai balli tipici. Da mangiare, oltre al tipico fallone, il pranzo a base di polenta nvio Cesanese di Affile e ciambelline al vino.

I Sapori del Borgo Antico di Castelmenardo a Borgorose in provincia di Rieti

Un itinerario nel gusto quello ospitato questo weekend a Castelmenardo a Borgorose, in provincia di Rieti. I Sapori del Borgo Antico vi accompagnano in un viaggio nel paese, alla scoperta di cibo e vini, negli angoli suggestivi del piccolo borgo con prodotti tipici, tutti diversi per ogni stand. Per scegliere a chi rivolgersi, basta seguire il percorso, indicato nella cartina.