Sagre a Roma e nel Lazio nel weekend del 12 e 13 ottobre: dove trovare le feste e le fiere più belle Autunno di sagre a Roma e nel Lazio: tanti gli appuntamenti di questo fine settimana di metà ottobre per celebrare la stagione. Scopriamone alcuni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Un fine settimana all'insegna delle sagre in questi giorni di metà ottobre 2024. Nel weekend di sabato 12 e domenica 13 ottobre sono molti gli appuntamenti nella capitale e nella Regione Lazio fra sagre, fiere e feste. Dalla sagra della Castagna a quella della Polenta a Monteflavio, dai Castelli di Cioccolato a Marino a quella del Tartufo a Canterano. Scopriamo gli appuntamenti di questo fine settimana.

La Sagra della Castagna a Manziana

Protagonista indiscussa delle giornate autunnali, torna la sagra della Castagna di Manziana, a pochi passi dal lago di Bracciano. L'evento è organizzato da venerdì 11 a domenica 13 ottobre. "Si tratta di un'eccellenza del nostro territorio. E vogliamo celebrarla così", dicono gli organizzatori. Oltre ai prodotti agroalimentari e artigianali, nei tre giorni di festa si susseguono performance artistiche e spettacoli di musica, dal folk, al rock, artisti di strada, fino ai canti popolari del centro Italia. Gli appuntamenti si svolgono contemporaneamente fra loro, in luoghi diversi: ognuno può scegliere a cosa assistere. Tenendo, fra le mani, l'immancabile cartone di castagne.

La Festa della Castagna a Vallernano

Ancora una volta la castagna è la regina indiscussa di questo appuntamento. Quattro weekend autunnale, a parte da questo, per renderle omaggio a Vallerano, in provincia di Viterbo. Presentazioni di libri, eventi folkloristici, guide guidate e trekking. Il centro storico prende vita con turisti e famiglie che, negli scorci e nelle vie del paese, possono godere di colazioni contadine con il ricottaro o la pigiatura dell'uva. Scontata la presenza delle castagne, protagoniste di queste giornate dall'11 al 31 ottobre e dal primo al 3 novembre.

La Sagra della Polenta a Monteflavio

Al via la Sagra della Polenta a Monteflavio, arrivata alla sua XIX Edizione, a pochi passi dai Monti Lucretili, in provincia di Roma Gli stand qui aprono alle 12 di domenica 13 ottobre 2024 in piazza Vittorio Emanuele III. Se le temperature miti sembrano non riuscire a farci immedesimare nel panorama autunnale, ci pensa la polenta, che qui viene servita con spuntature (come da tradizione monteflaviese cotta nei “cotturi” di rame per 1 ora), con braciole di pecora e patatine fritte.

La Sagra del Tartufo a Canterano

Simbolo dei boschi e dell'autunno che torna è anche il tartufo, celebrato a Canterano, in provincia di Roma, si in questo fine settimana, sabato 12 e domenica 13 ottobre, che il prossimo, 19 e 20 ottobre. Conosciuta come la "Città del Tartufo" e incastonata nella Valle dell’Aniene, Canterano ospita questa festa come ogni anno per celebrare il tartufo nero estivo in ogni sua ricetta, da quelle più ruspanti fino al servizio dell'aperitivo gourmet. Pasta fresca e cantine aperte ad accompagnare il protagonista della sagra in questa IX edizione.

Castelli di Cioccolato a Marino

Reduce dell'ultima Sagra dell'Uva, a Marino non si smette di festeggiare in questo ottobre 2024. Nel fine settimana che va da venerdì 11 a domenica 13 ottobre ospita la XIV edizione di Castelli di Cioccolato, l'evento organizzato da Roma Chocolate. Dolcissimi stand e non solo saranno aperti dalle 10 alle 22 lungo corso Trieste con cibo, contest amatoriali di dolci, laboratori di pasticceria e tante attività dedicate ai più piccini.