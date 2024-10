video suggerito

Sagra dell'Uva di Marino 2024, orari e programma dal 3 al 7 ottobre per la 100esima edizione

A cura di Beatrice Tominic

Fontane che danno uva, musica romana, teatro in dialetto: è tutto questo la Sagra dell'Uva di Marino, eccellenza dei Castelli Romani che ogni anno richiama migliaia di visitatori e visitatrici. La festa che si tiene la prima domenica di ottobre (a partire da qualche giorno prima, per un intero weekend di divertimento e allegria), è tornata. Scopriamo insieme cosa aspettarci in questi giorni, dagli spettacoli musicali alle cantine aperte: ecco il programma da giovedì 3 a lunedì 7 ottobre.

Il programma di giovedì 3 e venerdì 4 ottobre alla Sagra dell'Uva di Marino

Nella giornata di giovedì 3 ottobre 2024 si parte alle 17.30 con il convegno sulla figura della Madonna e presentazione del Palio dedicato alla Madonna del SS. Rosario con Don Rodolfo Baldazzi, Don Faustin Cancel e Aldo Onorati e si continua con il corteo e dello stendardo del palio. La giornata si conclude con il concerto del Banco del Mutuo Soccorso.

Il venerdì 4 ottobre è la prima giornata intera di sagra: l'apertura degli stand è a partire dalle 10.3o. Le attività, invece, partono dal pomeriggio alle 17 con ‘Na gita ai Castelli e, dalle 18, la commedia dialettale A Cavisa de Dragone, un omaggio a Franco Negroni in collaborazione con la ProLoco Marino. Dalle 18.30 si riparte con area food e spettacoli, fino al concerto delle 19di musica classica e quello delle 21 sulla canzone romana eseguito dall’artista Elena Bonelli e accompagnata da New Ensemble.

Il programma di sabato 5 ottobre: il corto e la rievocazione storica

La sagra si conclude con i due giorni di fine settimana e la chiusura del lunedì. Il sabato mattina si parte alle 8 con la donazione del sangue a cura dell'Avis Comunale di Marino, mezz'ora dopo si prosegue con la passeggiata ad Albano Laziale e poi la quinta gita ai Castelli Romani con tappa a Lanuvio. Alle 10 si parte con lo street food e dopo mezz'ora con il Villaggio Coldiretti. Si continua poi alle 15 con animazione e area ludica per la Sagra dei Bambini, mentre l'ora dopo la visita guidata del Parco dell’Acqua Santa con degustazione su prenotazione.

Soltanto alle 16, invece, ha inizio il corteo storico lungo le vie del centro che culmina, mezz'ora dopo, con la rievocazione storica in cui il governatore di Marino annuncia la vittoria della battaglia di Lepanto. Alle 17 il palio della Madonna del Rosario che termina con la benedizione dei portatori. Ma la serata è appena iniziata: dalle 19 parte la serata danzante a cui segue lo spettacolo teatrale Corri. Dall'inferno a Centrale Park tratto dall'omonimo libro di Roberto Di Sante, con Sebastiano Gavasso e Giovanna Famulari per la Regia di Ferdinando Ceriani fino al Marino Emotional Show di Laserman

Cosa fare alla Sagra dell'Uva di Marino domenica 6 ottobre

La domenica, invece, si apre con il trekking guidato dalla via del Riccio al centro storico e si prosegue alle dieci con la Sfilata della Banda. Dopo la sesta gita ai Castelli, con la tappa a Nemi, iniziano le celebrazioni religiose con la solenne celebrazione eucaristica, la processione e la supplica alla Vergine del Rosario.

Poi parte la festa, fra stand, Villaggio Coldiretti e i gadget. Alle 14 si riparte con gli spettacoli e i canti replicati a rotazione ogni ora fino alle 15.30 con un'altra rievocazione storica, stavolta il ritorno di Marcantonio Colonna dalla battaglia di Lepanto e, alle ore 17.30, l'attesissimo miracolo delle fontane che danno vino. E dalle 18 ricominciano balli, spettacoli, musiche e canzoni fino alla sfilata delle bande alle ore 18.

La fine della Sagra e il premio del Grappolo d'Uva

Il lunedì 7 ottobre l'appuntamento è direttamente alle 10.3o con gli stand dello street food, poi alla Sagra dei Bambini alle 16. Si replicano, alle ore 17, la sfilata delle Bande e alle 17.30 il miracolo delle fontane alle Fontana dei Quattro Mori e a quella di via Fratelli Roselli. Alle 18, il ritorno di Marcantonio Colonna dalla battaglia di Lepanto ancora una volta e po alle 19.30, il saggio storico poetico.

Alle 20 lo spettacolo di Sbandieratori e Musici e dopo mezz'ora il premio de Il Grappolo d'Uva: si tratta del conferimento delle ittadinanze Onorarie a Giancarlo De Sisti, Giuseppe Giannini, Guido Luigi Senia in arte Il Tre. Alle 21 lo spettacolo A Tutto Max con Max Giusti ci accompagna poi fino alle 23.45, con La Sagra fa 100, la chiusura della centesima edizione della Sagra dell'Uva in attesa del Centenario Spettacolo Pirotecnico visibile dallo stadio comunale.

Servizi navetta e dove parcheggiare alla Sagra dell'Uva di Marino

Per la speciale occasione, oltre al treno che collega Roma ai Castelli, spesso vengono organizzati pullman e trasporti collettivi per arrivare fino a Marino. Le tratte, come ricordano sul sito della sagra, variano a seconda delle giornate di sagra. Per sabato 30 settembre, dalle 15 alle 24:

P1 Fienili > Piazza Garibaldi – ogni 15 minuti

P5 Palaghiaccio > Piazza Garibaldi – ogni 30 minuti

Domenica 1 ottobre dalle 9.00 alle 24.00

P1 Fienili > Garibaldi – ogni 15 minuti

P2 Cimitero > Piazza Matteotti – ogni 15 minuti

P5 Palaghiaccio > Piazza Garibaldi – ogni 30 minuti

Lunedì 2 ottobre dalle 15.00 alle 24.00

P1 Fienili > Piazza Garibaldi – ogni 15 minuti

P2 Cimitero > Piazza Matteotti – ogni 15 minuti

P5 Palaghiaccio > Piazza Garibaldi – ogni 30 minuti

Chiunque, senza temere il rischio di gomito alzato, invece, avesse scelto di arrivare con la propria automobile deve ricordare quali sono i parcheggi da utilizzare in caso di necessità:

P1 – FIENILI,

P2 – CIMITERO,

P3 – PIAZZALE DEGLI EROI,

P4 – CAVE DI PEPERINO,

P5 – PALAGHIACCIO.