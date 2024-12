video suggerito

Sacerdote investito mentre attraversa via Casilina: grave in ospedale Un sacerdote di 86 anni è stato investito da una donna mentre stava attraversando la strada in via Casilina. L'uomo è ricoverato all'ospedale di Tor Vergata.

A cura di Natascia Grbic

Un sacerdote di 86 anni è stato investito sulla via Casilina a Colleferro nella serata di venerdì. L'incidente è avvenuto quando era appena calato il sole, in un tratto di strada non molto illuminato. La donna, che lo ha investito, una 34enne che si è fermata a prestare soccorso, non lo ha visto anche perché l'86enne indossava l'abito talare, di colore nero. Tutte queste circostanze, hanno fatto sì che la 34enne centrasse in pieno l'anziano, scaraventandolo a terra.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il sacerdote è stato prima portato portato al pronto soccorso dell'ospedale Parodi Delfino, e poi al nosocomio di Tor Vergata, più attrezzato per la sua situazione. L'uomo, nonostante la gravità delle ferite e la delicatezza della situazione dovuta soprattutto alla sua età, non sarebbe in pericolo di vita, anche se tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Colleferro ai quali sono state affidate le indagini. Sembra che alla base del sinistro, come detto, ci sia stata la scarsa visibilità in quel tratto di strada, unito al buio e al vestito indossato dallo sfortunato religioso, oltre ovviamente a una distrazione della donna, che non ha fatto in tempo a frenare per evitare l'impatto. Inevitabilmente l'incidente ha causato molte ripercussioni in quel tratto di strada, con traffico e disagi soprattutto per gli automobilisti.

La donna che ha investito il religioso non ha riportato ferite. Ai carabinieri ha dichiarato di non aver visto l'uomo attraversare la strada. Non è escluso che sia aperto un fascicolo di reato per lesioni.