Sabaudia, ha un malore in mare e rischia di affogare: trasportato in ospedale con codice rosso Un 19enne disabile si è sentito male mentre faceva il bagno nel mare a Sabaudia e ha rischiato di annegare. Trasportato in ospedale, ora è sotto osservazione.

A cura di Beatrice Tominic

(La Presse)

Un ragazzo disabile di 19 anni ha rischiato di annegare nel corso della mattinata di ieri, domenica 7 agosto 2022, mentre faceva il bagno nelle acque della spiaggia libera di Sabaudia, località che si trova poco più a nord di San Felice Circeo, nella zona meridionale del Lazio, in provincia di Latina. Il ragazzo stava facendo il bagno nella spiaggia libera della località costiera, distante poco più di un paio di chilometri dalla riserva naturale protetta Pantani dell'Inferno.

La dinamica dell'evento

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era appena entrato in mare quando avrebbe perso i sensi per un malore ed è finito sott'acqua. Non appena compreso cosa stava succedendo, il ragazzo è immediatamente stato trasportato sul bagnasciuga, dove ci sarebbe stato un primo intervento di rianimazione. L'ambulanza, invece, come riporta il Corriere della Sera, avrebbe impiegato qualche minuto ad arrivare, perché impegnata in un'altra emergenza.

Il trasporto e l'arrivo al pronto soccorso

Una volta sul posto, però, i soccorsi del 118 hanno preso in carico il caso del ragazzo, trasportandolo d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, distante circa una trentina di minuti dal luogo dell'accaduto. Per farsi largo nel traffico della via Pontina, presa d'assalto nelle domeniche d'agosto, il personale medico dell'ambulanza ha richiesto anche l'intervento dell'associazione carabinieri.

Una volta arrivati al pronto soccorso, infine, il ragazzo è stato giudicato dai medici e dagli infermieri con un codice rosso per una sindrome di annegamento, visto che aveva ingerito molta acqua: nonostante questo, all'arrivo, era vigile. Le sue condizioni generali di salute, però, hanno reso necessario che rimanesse sotto osservazione in ospedale ed è stato ricoverato.