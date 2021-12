Sabato manifestazione Cobas e Roma-Inter all’Olimpico: gli orari di strade chiuse e bus deviati Domani, sabato 4 dicembre, è in programma a Roma un corteo dei Cobas che partirà da piazza della Repubblica e si concluderà nei pressi di piazza Venezia. Allo stadio Olimpico in programma Roma-Inter.

A cura di Enrico Tata

Per domani, sabato 4 dicembre 2021, è in programma un corteo dei Cobas-Usb che sfilerà per le vie del centro di Roma. Non sono invece state convocate manifestazioni ufficiali del movimento ‘no green pass'. Sempre domani è in programma allo stadio Olimpico la partita Roma-Inter e, come di consueto, sono stati disposti divieti di sosta e sono state transennate le aree nei dintorni dell'impianto da gioco romano. Per quanto riguarda la manifestazione dei Cobas, i partecipanti dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina.

La manifestazione dei Cobas: chiusure e deviazioni per bus e tram

Domani, come detto, è in programma, dalle ore 15 alle ore 19, una manifestazione dei Cobas-Usb. Il corteo partirà da piazza della Repubblica, percorrerà viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali per concludersi poi in piazza Madonna di Loreto, accanto a piazza Venezia. I manifestanti (attese circa 3mila persone) protesteranno contro la politica economica del governo.

Al passaggio del corteo verranno deviate o limitate le seguenti linee di bus e tram gestiti da Atac: H, 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 118, 170, 360, 590, 649, 714, 910. In caso di chiusura di piazza Venezia, via del Corso, via del Plebiscito, viale del Teatro Marcello, via Cesare Battisti, potrebbero essere deviate anche le seguenti linee: 30, 44, 46, 62, 63, 80, 81, 83, 119, 160, 492, 628, 715, 716, 781, 916.

Dalle 15 alle 17 in piazza dell'Esquilino è invee in programma una manifestazione del Movimento per il Diritto all'Abitare. Successivamente i partecipanti (previste circa 200 persone) si uniranno al corteo dei Cobas. Ci saranno divieti di sosta in piazza dell’Esquilino, nel tratto tra via Cavour e via di Santa Maria Maggiore ed il tratto tra via Cavour e via dell’Esquilino.

Allo stadio Olimpico in programma Roma-Inter

Alle ore 18 allo stadio Olimpico è in programma la partita tra Roma e Inter. Sono previsti, come di consueto, divieti di sosta in tutta la zona del Foro Italico. Previsti, ovviamente, possibili rallentamenti in tutta la zona durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi dall'impianto romano.

Lo stadio Olimpico di Roma, ricorda Roma Mobilità, è servito dalle linee 2 (piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A-piazza Mancini), 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911.