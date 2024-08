video suggerito

Sabato i funerali di Lorenzo Colasanti, il giovane scomparso a Rieti e ritrovato senza vita Sabato alle 10.30 si terranno nella Basilica di Sant’Agostino a Rieti i funerali di Lorenzo Colasanti, il giovane scomparso domenica e trovato senza vita tre giorni dopo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si terranno sabato 24 agosto i funerali di Lorenzo Colasanti, il giovane di soli 23 anni di cui si erano perse le tracce domenica mattina e ritrovato senza vita mercoledì in via Emilio Greco. Le esequie saranno celebrate alle 10.30 nella Basilica di Sant'Agostino a Rieti. Il corteo funebre procederà poi verso il Tempio crematorio di Viterbo, come da volontà del giovane. La famiglia ha chiesto di non portare fiori, ma di devolvere eventuali offerte all'ACLI “Giorgio e Silvia”, un'associazione che si occupa di aiutare persone in difficoltà.

Lorenzo Colasanti è scomparso domenica mattina dalla sua abitazione. È uscito con la sua Ford Fusion e di lui si sono perse le tracce. L'ultima cella agganciata dal suo telefono era a poca distanza dalla sua abitazione: proprio nei pressi dove poi, a distanza di tre giorni, è stata trovata l'auto, seriamente danneggiata in un fosso. Poco distante, c'era il corpo del giovane, ormai deceduto. Cosa sia accaduto, non è chiaro: l'ipotesi è che il ragazzo abbia avuto un incidente stradale, e sia morto a causa delle ferite. Da capire come mai per tre giorni nessuno si sia accorto di quella macchina, in un punto molto trafficato, anche se coperto dalla vegetazione.

Tantissime persone hanno cercato Lorenzo Colasanti nei giorni successivi alla scomparsa. Sono stati battuti sentieri di montagna, comuni della Sabina, tutto per cercare di ritrovarlo. La famiglia ha lanciato numerosi appelli, chiedendo a tutta la comunità di aprire gli occhi e segnalare un'eventuale presenza del ragazzo. Purtroppo le ricerche si sono concluse nel peggiore dei modi, con la scoperta del corpo di Lorenzo ormai senza più vita.