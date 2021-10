Rubato il cavallo alla celebrity stylist Stefania Sciortino: “Aiutatemi a trovarlo, offro ricompensa” La celebrity stylist Stefania Sciortino dopo il furto del suo cavallo Primo Sole avvenuto il 17 settembre scorso ha denunciato l’accaduto e ha lanciato un appello tramite i social network, al quale hanno risposto fan e personaggi del mondo dello spettacolo: “Aiutatemi a trovarlo, offro ricompensa”.

A cura di Alessia Rabbai

"Il mio Primo Sole è stato rubato, aiutatemi a ritrovarlo: offro ricompensa". Sono le parole di Stefania Sciortino, celebrity stylist, che da quasi un mese non ha più notizie del suo cavallo. Come racconta la professionista, curatrice dell'immagine tra le altre, della cantante Alessandra Amoroso e delle attrici Sandra Milo e Rocío Muñoz Morales, ha subito un furto durante la notte del 17 settembre scorso: ignoti si sono intrufolati all'interno del maneggio che si trova in via di Fioranello 170, in zona Ardeatina a Roma e glielo hanno portato via. Ad oggi non ci sono novità sul cavallo. Sciortino si è accorta della sua assenza solo al mattino seguente, dopo una telefonata dal maneggio e la notizia è stata un colpo al cuore. Un fatto terribile a seguito del quale ha sporto denuncia rivolgendosi ai carabinieri e ha lanciato un appello sui social network. "Aiutatemi tutti per favore a spargere la voce e far girare le sue foto". Insieme al post le foto di Primo Sole, un bellissimo esemplare sauro di vent'anni, con una grossa lista bianca e balzane posteriori.

Ricompensa per chi trova il cavallo Primo Sole di Stefania Sciortino

Stefania ha promesso una ricompensa, qualora Primo Sole tornasse a casa. "Avvisiamo maneggi, veterinari, Asl, tutte le persone e le associazioni possibili – continua – chiedo a tutti i cavallari di mettersi una mano sulla coscienza e di darmi notizie se le avessero". Poi si rivolge alle persone che glielo hanno rubato: "Non mi frega nulla di chi siete e del perché lo avete fatto, non voglio neanche sapere chi siete, ma non fategli del male, vi chiedo di riportarmelo. Ricompensa". Il suo appello è stato letto e accolto da tantissime persone, dai fan ai personaggi del mondo dello spettacolo, che hanno risposto con parole d'incoraggiamento e speranza o ricondividendolo nelle stories. Chiunque abbia notizia di Primo Sole può contattare Stefania al numero 3402281329.