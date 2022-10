Tentato furto al bingo: si schiantano con l’auto contro l’ingresso, poi scappano senza bottino Tentano un furto in Sala Bingo rompendo l’ingresso con un’automobile (anch’essa rubata), ma non riescono ad aprirsi un varco e fuggono senza neanche un bottino.

A cura di Beatrice Tominic

Si sono schiantati con un'auto contro la porta del Bingo, ma non riuscendola ad aprire sono fuggiti senza bottino. È accaduto alle prime luci dell'alba di stamattina, ad Anzio, località balneare a sud di Roma. Verso le ore 5 alcuni ladri hanno provato a mandare a segno un colpo alla Sala Bingo che si trova su viale Paolini, una delle vie principali del comune.

Qualche ora prima, i malviventi avevano derubato un'automobile, sempre ad Anzio. Ma hanno aspettato il calare della notte per agire: si sono recati sul luogo designato per la rapina e hanno guidato contro l'ingresso. Hanno utilizzato l'automobile rubata come un vero e proprio ariete: si sono schiantati con il mezzo contro l'entrata della Sala Bingo, con violenza, fino a spaccare la porta a vetro dell'attività commerciale. Dopo lo schianto, però, si sono dati alla fuga senza neppure portare a termine il colpo.

Il tentato furo alla Sala Bingo Admiral di Anzio

A descrivere il tentato furto sono molte testate locali, fra cui quella del Il Faro Online. I criminali che, secondo le prime analisi degli inquirenti, sarebbero almeno due, si sono dati alla fuga senza portare a termine il colpo e, quindi, senza alcun bottino. Facendo schiantare l'automobile contro la porta a vetri, i due sono riusciti a spaccare la porta a vetri. Non sono riusciti, però, ad aprirla del tutto: non potendo entrare e, probabilmente, avendo fatto abbastanza rumore da allertare i residenti della zona, hanno pensato fosse più sicuro scappare.

L'arrivo delle forze dell'ordine

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Anzio, che hanno raggiunto in breve tempo il luogo del furto, i due avrebbero provato buttare giù la porta a vetri con l'automobile, indossando probabilmente qualcosa che potesse coprire il loro volto, come un cappuccio. Nonostante non siano riusciti ad aprirsi un varco per entrare nella Sala Bingo e compiere il furto, i danni riportati alla vetrata e all'edificio che ospita l'esercizio commerciale sono stati notevoli. Non si conosce ancora il valore del danno strutturale che è ancora in corso di quantificazione: fortunatamente, invece, nessuna persona è rimasta ferita.

La fuga dei malviventi: caccia ai ladri

Dopo essersi resi conto che non sarebbero riusciti a mandare a segno il colpo alla Sala Bingo, i malviventi sono scappati. Secondo le prime ipotesi, dopo essere fuggiti a piedi per un breve tratto dal luogo della tentata rapina, sarebbero scappati a bordo di un'altra automobile. Nullo il bottino: dalla Sala Bingo sembra che non sia stato rubato niente.

Continuano le indagini dei carabinieri della Compagnia di Anzio. Adesso sono al vaglio dei militari le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona: lungo la via è presente una serie di telecamere dalle quali i carabinieri sperano di poter trovare dettagli per risalire all'identità dei ladri.