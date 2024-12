video suggerito

Rubano una luminaria di Natale a forma di cigno per fare colpo su una ragazza, assolti due amici “Nessun danno alle cose” è la motivazione con la quale il giudice ha assolto due amici, per il furto di una luminaria natalizia a forma di cigno da Pontecorvo. Era stato rubato per fare colpo su una ragazza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

La luminaria a forma di cigno rubata a Pontecorvo e poi ritrovata

Denunciati per aver rubato un cigno luminoso di Natale per fare colpo su una ragazza, il giudice li ha assolti. Una sentenza che è arrivata, perché non c'è stato alcun danno alle cose, quando hanno portato via la luminaria. L'episodio, che ha dell'incredibile, è accaduto nel Comune di Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Protagonisti sono due amici, che hanno dovuto rispondere davanti al giudice di furto aggravato e ricettazione. Finiti entrambi a processo, difesi dall'avvocato Pasquale Di Gabriele, il giudice del Tribunale di Cassino li ha assolti.

Nello specifico il furto aggravato è stato derubricato a furto semplice; il sindaco non presentandosi in aula ha di fatto ritirato tacitamente la sua querela. Il reato di ricettazione contestato all'amico non è andato avanti perché è stato dimostrato che quest'ultimo non sapeva di avere la luminaria nascosta nel suo giardino.

Il cigno rubato per fare colpo su una ragazza

I fatti risalgono alle festività natalizie del 2020, quando la sera dell'8 dicembre, Festa dell'Immacolata Concezione, una luminaria a forma di cigno allestita dall'amministrazione comunale di Pontecorvo è sparita. I carabinieri l'hanno ritrovata nelle ore seguenti in un giardino di Esperia. Dagli accertamenti successivi e durante il processo nel quale erano imputati i due amici è venuto fuori che il cigno era stato rubato per fare colpo su una ragazza. Quella che doveva essere una "sorpresa romantica" è diventata una vicenda giudiziaria, che fortunatamente si è conclusa con un'assoluzione.

Uno dei ragazzi ha rubato la luminaria per poi nasconderla, con l'intenzione di installarla nel giardino della giovane e stupirla. Nel frattempo l'ha messa nel giardino dell'amico, ignaro di tutto. Dalle verifiche svolte dalla polizia giudiziaria, che hanno portato all'assoluzione infatti è emerso che chi ha rubato la luminaria non ha in concreto commesso alcuna violenza sulle cose, dunque non ha provocato danni, mentre chi la teneva in casa non lo sapeva.