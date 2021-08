Rubano lo sportello del bancomat e cercano di aprirlo a colpi d’ascia: un arresto a Roma Due complici, invece, sono riusciti a darsi alla fuga all’arrivo dei carabinieri. I militari sono intervenuti in un campo rom in zona Pisana, dove gli uomini stavano armeggiando con lo sportello Atm appena sradicato da un Money Transfer, cercando di aprirlo a colpi d’ascia: uno dei malviventi è stato identificato e arrestato, mentre si cercano gli altri due.

A cura di Valerio Papadia

Hanno rubato un bancomat da un Money Transfer in via Giulio Venticinque, in zona Cipro e lo hanno portato in un campo in zona Pisana, dove hanno provato ad aprirlo a colpi d'ascia: un uomo di 28 anni, domiciliato in una baraccopoli in Campania, è stato identificato dai carabinieri e arrestato per furto aggravato in concorso e ricettazione, mentre i complici sono riusciti a darsi alla fuga e sono tuttora ricercati. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e quelli della compagnia di Trastevere sono intervenuti sul posto, in via dei Cantelmo, dietro segnalazione di un furgone fermo in un campo: quando i militari dell'Arma sono arrivati, i malviventi stavano provando ad aprire lo sportello Atm con un'ascia.

Alla vista dei carabinieri, i malviventi si sono dati alla fuga: due di loro sono riusciti a scampare alla cattura, mentre il 28enne è stato rintracciato mentre cercava di nascondersi tra la vegetazione. Dopo l'arresto del 28enne, i militari dell'Arma hanno controllato il furgone, risultato rubato a Roma lo scorso 4 agosto: all'interno, sono stati rinvenuti attrezzi da scasso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del VII Nucleo Investigativo di Roma, che hanno cominciato le ricerche dei complici del 28enne.