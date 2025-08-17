Rubano il portafogli a un anziano ipovedente: carabinieri in borghese assistono alla scena e li arrestano

Un uomo ipovedente è stato derubato in centro città in pieno giorno mentre rincasava: in due gli hanno sfilato il portafoglio. Poi sono stati arrestati.

Derubato in pieno giorno da una coppia di ladri. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 16 agosto, in pieno giorno, a un uomo di 82 anni ipovedente. I fatti risalgono al pomeriggio. L'ottantaduenne stava passeggiando in via Cimarra, nel Rione Monti, in pieno centro città. L'anziano stava rincasando, quando in due gli si sono avvicinati e, approfittando della sua disabilità fisica, gli hanno sfilato il portafogli dalla tasca. Non sapevano che, poco distanti, a guardarli c'erano dei carabinieri in borghese.

Ladri in azione derubano un ottantaduenne ipovedente

L'allarme è scattato immediatamente: la scena, infatti, non è passata inosservata a una pattuglia di carabinieri in borghese che sono subito intervenuti. Ad intervenire i militari del Comando Roma Piazza Venezia che hanno inseguito i due ladri e li hanno bloccati. I due, un uomo e una donna, non appena capito di essere stati colti sul fatto si sono messi a correre e hanno cercato di seminarli. Ma i militari li hanno raggiunti e bloccati.

I due, una donna di 44 anni e un uomo di 52, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai militari e condotti subito presso le aule dibattimentali di piazzale Clodio poiché gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso.

Leggi anche Donna di 80 anni rapinata e violentata in casa da uno sconosciuto: carabinieri arrestano un 26enne

Seconda rapina a una persona disabile in una settimana

Il colpo ricorda quello avvenuto appena sei giorni fa, sempre a Roma e ai danni di un uomo cieco. Il primo episodio, però, è avvenuto nella zona sud est della capitale, nel quartiere di Cinecittà Est in via Eudo Giulioli, fuori da un supermercato. Ad essere derubato, un altro anziano, completamente cieco. Una persona gli si è avvicinata mentre stava tornando a casa dopo la spesa e si è offerta di aiutarlo. Invece di fare come aveva detto, però, ne ha approfittato per sfilargli l'orologio che aveva al polso e poi far sparire le sue tracce, dandosi velocemente alla fuga.

L'oggetto, che di per sé era di poco valore, aveva un valore inestimabile per l'uomo: era essenziale per i suoi spostamenti, creato appositamente per le persone ipovedenti e rappresentava un aiuto imprescindibile nella sua vita quotidiana. Purtroppo, stavolta, ad assistere alla scena non c'era nessuno, ma sono ancora in corso le indagini degli agenti del vicino commissariato di San Giovanni.