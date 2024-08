Rubano il furgone a 2 ragazzi in carrozzina, l’appello: “Aiutateci, non possiamo uscire di casa”

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Furgone rubato

Dei ladri hanno rubato un furgone parcheggiato in via Selinunte in zona Quadraro a Roma. Nulla di speciale, uno dei veicoli rubati per le strade della città, se non fosse per il fatto che il mezzo serve a trasportare due ragazzi in carrozzina. Il furto è avvenuto tra la notte di sabato 17 e domenica 18 agosto, fra le ore 2,30 e le 7 nel quadrante Est della Capitale. Il furgone è infatti attrezzato per la gestione di presidi salvavita e senza i due giovani che lo utilizzano abitualmente non possono più uscire di casa né muoversi per le loro attività quotidiane. Così è partito l'appello di famigliari, amici e residenti del quartiere: "Chiunque vedesse un furgone Fiat Ducato bianco targato BE047GS è pregato di rivelgersi alle forze dell'ordine o di segnalarcelo al numero 320 8237733. Grazie di cuore"

L'appello sui social per trovare il furgone rubato

I famigliari dei ragazzi hanno lanciato un appello sui social, per chiedere agli utenti di aiutarli a ritrovare il furgone rubato. "Salve, volevamo segnalare un fatto gravissimo, è stato rubato un furgone Fiat Ducato bianco targato BE047GS.

Il mezzo è datato (25 anni di vita) e malconcio, dal valore commerciale irrisorio, ma la cosa grave è che è allestito per il trasporto disabili (due posti carrozzina), con pedana elevatrice, e predisposto per la gestione di presidi salvavita.

Era parcheggiato al posto riservato per disabili. Potete immaginare l'impatto che questo può avere sulla vita dei due ragazzi in carrozzina, senza il quale si trovano totalmente impossibilitati a muoversi dal proprio domicilio – si legge nel post pubblicato su Facebook – Purtroppo non era assicurato contro il furto perché il vero valore è l'allestimento per disabili e l’estrema difficoltà nel trovarne un altro che abbia le stesse caratteristiche. Chiediamo di dare la massima visibilità, e a chiunque abbia informazioni o lo avvisti per strada di allertare le forze dell'ordine o contattare il numero 320 8237733". Il furto del furgone è stato denunciato ieri ai carabinieri di Roma Quadraro.