Rubano defibrillatore dalla stazione di Ostia Antica e provano a venderlo sui social: arrestati Il macchinario, rubato il 25 novembre, è stato recuperato in seguito a indagini congiunte di Security Atac e del servizio ispettivo Italpol.

A cura di Natascia Grbic

Due persone sono state arrestate dagli agenti della Polizia di Stato perché accusate di aver rubato un defibrillatore dalla stazione Ostia Antica della linea Roma – Lido e di aver provato a rivenderlo tramite i social. Lo ha annunciato Atac questa sera, spiegando che il macchinario è stato recuperato in seguito a indagini congiunte di Security Atac e del servizio ispettivo Italpol. Il furto è avvenuto il 25 novembre nella stazione di Ostia Antica. Nessuno ha visto chi ha rubato il defibrillatore, e le persone che lo hanno prelevato non sono state nemmeno riprese dalle telecamere di sorveglianza nella stazione e nella zona. Gli agenti brancolavano nel buio, ma hanno deciso di tentare lo stesso di provare a rintracciare il macchinario, necessario all'interno della stazione nel caso qualcuno dovesse accusare un malore e sentirsi male.

Rubano defibrillatore Atac: trovato su un social network

Per provare a recuperare il defibrillatore, Security Atac e gli agenti del servizio ispettivo della società Italpol hanno cominciato a monitorare i vari siti di vendita, sperando di vederlo lì. E così è stato: su un noto social network hanno notato un macchinario della stessa marca e dello stesso modello in dotazione di quelli di Atac, e hanno provato a contattare l'acquirente per stabilire un contatto. Hanno nel frattempo avvisato la polizia, e concordato un appuntamento, in modo da vedere il defibrillatore di persona e capire se fosse davvero quello rubato. Sul posto si sono recati anche gli agenti del commissariato di Polizia Decimo Ostia, che dopo aver verificato che il numero seriale dell’oggetto era lo stesso di quello trafugato, hanno arrestato le due persone che si erano presentate all'appuntamento.