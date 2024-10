video suggerito

Ruba uno scooter e scappa dai carabinieri, 17enne si schianta contro un muro e muore Tragedia sulla strada in via Riva Ostiense a Roma, dove un 17enne è morto in sella ad uno scooter rubato. Quando ha visto i carabinieri è scappato e si è schiantato contro un muro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un ragazzo di diciassette anni è morto, schiantandosi contro un muro con uno scooter rubato, per scappare dai carabinieri. I drammatici fatti sono avvenuti lungo via Riva Ostiense a Roma nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 ottobre. Secondo quanto ricostruito finora il diciassettenne ieri pomeriggio era lungo via Riva Ostiense insieme ad un coetaneo e lo scooter Sh 125. Il veicolo a due ruote era fermo e i due ragazzi erano in sella.

Il giovane è scappato dai carabinieri

Vedendo i militari uno dei giovani è sceso dal mezzo ed è scappato a piedi, mentre l'altro ha accelerato e se n'è andato via, come se volesse allontanarsi al più presto dai carabinieri. La pattuglia della stazione Garbatella stava percorrendo via Riva Ostiense quando i due giovani hanno attirato l'attenzione dei militari. Hanno fatto inversione di marcia, perdendo di vista lo scooter. Lo hanno ritrovato a terra poco più avanti. Il giovane, sbalzato dalla sella, era riverso sull'asfalto, in gravissime condizioni.

Il 17enne soccorso in codice rosso è morto in ospedale

Lo scooter avrebbe terminato la sua corsa contro un muro, il giovane avrebbe infatti perso il controllo del mezzo, per poi schiantarsi. Dei rilievi scientifici se ne sono occupati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale dell'VIII Gruppo Tintoretto, intervenuti con i carabineri già sul posto, e che indagano sull'incidente e hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza di zona.

Sul posto è giunta anche un'ambulanza, il personale sanitario ha preso in carico il giovane e lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo, dov'è morto poco dopo a causa del quadro clinico gravissimo. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata restituita alla famiglia per i funerali. Lo scooter, che risulta rubato, è stato posto sotto sequestro.