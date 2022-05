Ruba un’auto, ma non si accorge che dentro c’è un’anziana: si ferma e scappa Del caso si stanno occupando i carabinieri della stazione Talenti. Di fatto il malvivente dovrà rispondere non solo di rapina, ma anche di sequestro di persona.

A cura di Enrico Tata

Ruba un'automobile, la mette in moto, fa qualche metro, ma si accorge ben presto che non è solo: seduta al posto dei passeggeri c'è infatti una signora di 85 anni. Insomma, non solo ha rapinato una donna, non solo ha rubato una macchina, ma ha sequestrato anche un'anziana. Per questo si è immediatamente fermato ed è scappato a piedi. Il fatto è accaduto nella notte di ieri in via Pantelleria a Montesacro.

La ricostruzione dei fatti

Stando a quanto ricostruito, un uomo ha rapinato nella notte una donna di 60 anni. L'ha minacciata di morte ordinandole di consegnargli il portafoglio e le chiavi dell'auto. È salito a bordo, ha messo in moto la macchina, una Ford Fiesta, ed è partito. Ad un certo punto, quasi subito, un grido terrorizzato. Insieme a lui c'era una anziana di 85 anni, seduta sul sedile posteriore. Il rapinatore, come detto, ha fermato subito la vettura ed è scappato a piedi dopo aver provato a far scendere la donna, senza successo.

Le indagini dei carabinieri della stazione Talenti

Del caso si stanno occupando i carabinieri della stazione Talenti. Di fatto il malvivente dovrà rispondere non solo di rapina, ma anche di sequestro di persona. Si tratta, secondo le testimonianze delle vittime, di un ragazzo di circa 30 anni probabilmente romano, ma dal momento che era notte non sono riuscite ad essere più precise e a fornire un vero e proprio identikit. La macchina, riporta il Messaggero, è stata abbandonata in viale Tirreno. L'uomo è scappato a piedi con il portafoglio della signora in cui c'erano circa 50 euro. Ancora non è stato rintracciato e le indagini sono tuttora in corso.