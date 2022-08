Ruba un’ambulanza al pronto soccorso ma non la sa guidare: giovane finisce in un dirupo, è grave Il ragazzo, arrivato in ospedale in stato confusionale per problemi psichici, è stato ricoverato in ospedale. Non è in pericolo di vita.

Un ragazzo è stato ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, dopo essersi schiantato con un'ambulanza rubata al pronto soccorso di Cassino. Il giovane, che era arrivato in ospedale in stato confusionale e con una situazione psichica estremamente fragile, è finito con il mezzo in un dirupo. Prontamente soccorso, è stato riportato al nosocomio dove è attualmente ricoverato per le ferite riportate nell'incidente.

Sul caso stanno indagando polizia e carabinieri, che stanno valutando la posizione del giovane e capire se prendere provvedimenti per quanto accaduto la scorsa notte. Come mai il ragazzo abbia deciso di prendere l'ambulanza e fuggire, non è chiaro. Ciò che è certo è che era stato ricoverato proprio perché aveva dato segni di squilibrio ed è probabile che non fosse in sé quando ha rubato il mezzo. Un gesto molto pericoloso, che sarebbe potuto finire tragicamente.

Secondo le prime informazioni emerse sulla vicenda, il personale del 118 aveva lasciato parcheggiata l'ambulanza davanti al pronto soccorso con il motore acceso. Il giovane è uscito verso l'alba dal nosocomio riuscendo a eludere i controlli, si è diretto sul mezzo, ha ingranato la marcia ed è scappato.

Non ha fatto molta strada: alla prima curva della rampa di accesso ha perso il controllo dell'ambulanza ed è uscito fuori strada, andandosi a schiantare e cadendo nel vuoto. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, che hanno recuperato il mezzo e salvato il ragazzo, che nella caduta ha riportato diverse fratture. Dopodiché lo hanno riportato in ospedale, dove è attualmente ricoverato.