Ha rubato una moto e si è dato alla fuga guidando contromano per le strade di Roma. È accaduto ieri pomeriggio, lunedì 31 maggio, nel quadrante Est della Capitale, dove i carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato un quarantunenne per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. L'uomo, in sella ad una moto, ha percorso a tutta velocità via Palmiro Togliatti, nonostante i militari gli avessero più volte intimato di fermarsi. Una volta bloccato e in seguito a successivi accertamenti, si è scoperto che il mezzo in suo possesso risultava rubato lo scorso 28 maggio. Il veicolo è stato recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario.

Inseguimento sulla Palmiro Togliatti

Un inseguimento quello della gazzella dei carabinieri nei confronti del motociclista iniziato su via Palmiro Togliatti, dove il quarantunenne è stato notato da una pattuglia mentre sfrecciava oltre i limiti di velocità consentiti. I carabinieri gli hanno fatto cenno di fermarsi, l'uomo inizialmente ha rallentato la sua corsa, facendo credere di volersi accostare sul ciglio della strada. Un cambio di idea improvviso e il quarantunenne è ripartito a tutto gas, tanto da costringere i carabinieri ad accendere le sirene per riuscire a tallonarlo, scansando il traffico. Nel tentativo di seminarli, il motociclista ha imboccato alcune strade contromano, manovrando quasi senza controllo la moto e seminando il panico tra automobilisti e pedoni in transito in zona. Giunto in via dell'Alloro, ha abbandonato il mezzo in strada ed è scappato a piedi, tentando di nascondersi in un condominio di via Marsilio Cagnati. Ma i carabinieri sono riusciti a raggiungerlo e ad ammanettarlo, prima che facesse perdere le proprie tracce. Nel corso delle successive indagini i militari hanno scoperto che il mezzo era lo stesso denunciato per furto qualche giorno prima, facendo aggravare ancora di più la sua posizione: oltre che per resistenza a pubblico ufficiale dovrà rispondere del reato di ricettazione.