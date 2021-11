Ruba all’interno di un ristorante, ma si ubriaca e si addormenta Ubriaco e addormentato nei magazzini del ristorante che voleva derubare: lo hanno trovato così i carabinieri di Ostia.

A cura di Enrico Tata

Ubriaco e addormentato nei magazzini del ristorante che voleva derubare: lo hanno trovato così i carabinieri di Ostia. Il ladro ha scassinato la finestra di un locale del litorale romano con l'obiettivo di rubare nelle cucine. Poi, però, ha cominciato ad ubriacarsi con il vino che ha trovato nel locale e si è addormentato. È finito così il suo tentativo di furto. Il 38enne di nazionalità tunisina con alle spalle diversi precedenti è stato arrestato e processato per direttissima. L'uomo è stato condannato per furto aggravato e dovrà scontare una pena di un anno e quattro mesi di reclusione.

Il fatto è stato ricostruito con l'aiuto delle telecamere di sorveglianza installate all'interno del ristorante: l'uomo è entrato con l'aiuto di un complice, è andato nei magazzini e ha cominciato poi a frugare tra gli scaffali concentrando la sua attenzione sui liquori e sui vini pregiati. Il complice ha portato via un forno microonde e varia attrezzatura da lavoro, mentre lui ha continuato a bere fino ad ubriacarsi e fino ad addormentarsi all'interno del locale. Il ladro è stato quindi arrestato e processato per direttissima.

I ieri i carabinieri hanno arrestato diverse persone per furto. In manette per furto aggravato sono finiti una 43enne argentina, un 43enne iracheno e un 37enne algerino. Gli arresti sono stati eseguiti in diverse zone di Roma, ma molti sono avvenuti nei pressi delle stazioni della metropolitana. È per esempio il caso della 43enne argentina, senza fissa dimora e con precedenti, sorpresa dai carabinieri della stazione San Pietro mentre cercava di sfilare il portafogli dalle tasche di una turista italiana che stava scendendo alla fermata della metropolitana della linea A ‘Repubblica'.