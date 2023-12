Ruba alla Rsa centinaia di migliaia di euro: procuratrice delle suore rischia il processo Ha sottratto alle case di un ente religioso centinaia di migliaia di euro per acquisti privati. Una procuratrice speciale rischia di finire a processo con l’accusa di truffa e appropriazione indebita.

Una donna rischia a finire a processo con l'accusa di truffa e appropriazione indebita. Si tratta di una sessantottenne, che in passato ricopriva l'incarico di procuratrice speciale della Rsa Casa di Nostra Signora del Sacro Cuore di Issoundun. Nei suoi confronti il sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Roma ha concluso le indagini sulle casse dell'ente che gestiva.

Per l'accusa si sarebbe impossessata di centinaia di migliaia di euro, denaro che non le apparteneva e che era destinato appunto alla congregazione, per fare acquisti di carattere personale. Come riporta La Repubblica infatti avrebbe preso dei soldi dalle casse dell'ente con i quali avrebbe comprato dei regali ai parenti, pagato le rette scolastiche dei nipoti e versato bonifici dai conti correnti dell'istituto ad una sua azienda.

La procuratrice, alla quale era affidata e che gestiva di fatto la struttura sanitaria, avrebbe voluto prenderla in affitto. Piani che sono andati in frantumi quando le religiose si sono insospettite e hanno voluto vederci chiaro. Le suore infatti si sono accorte che qualcosa non andava nei conti e dubbiose per le aspirazioni che aveva, le hanno tolto l'incarico. Si sono infatti accorte che c'erano delle anomalie nella gestione.

L'indagata ha poi creato una società a responsabilità limitata, la Casa delle Religiose del Sacro Cuore e avrebbe firmato, senza averne l'autorizzazione, un "contratto d'affitto con se stessa" ossia tra la Rsa e l’azienda. Ora spetterà al Tribunale decidere in merito ad un eventuale rinvio a giudizio.