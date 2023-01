Roscioli apre a New York: pizza con mortadella e prelibatezze del forno romano nella Grande Mela Roscioli sbarca Oltreoceano a Soho, New York. L’apertura dell’antico forno romano è attesa per la metà del 2023.

A cura di Alessia Rabbai

L’antico forno Roscioli

Roscioli apre a New York. Lo storico forno romano la cui tradizione si fonda con la Città Eterna, porta le sue prelibatezze Oltreoceano, per deliziare il palato degli americani. La prima sede dell'attività all'estero aprirà i battenti a Soho, quartiere di Lower Manhattan rinomato per lo shopping, ed è stata annunciata per metà 2023. Ad essere servite saranno alcune specialità italiane selezionate e dal sapore antico, che vanno dai prodotti di salumeria all'enoteca e ristorante, in linea con la cura e la dedizione che ormai da anni porta avanti la famiglia romana. La sede sarà allestita al 43 di MacDouglas street, all'interno dei locali dove c'era il ristorante ‘Niche Niche' e che vedranno una collaborazione con Ariel Arce, proprietaria e partner americano di Roscioli. Tutto è deciso, ora si attendono apertura ufficiale e inaugurazione. La tappa da fissare per gli italiani durante un viaggio a New York e meta da provare per chi ci vive.

La pizza del forno Roscioli

La storia dell'antico forno Roscioli che sbarca in America

L'antico forno Roscioli sbarca in America, con la sua prima sede aperta all'estero, dopo cinquant'anni di esperienza nel settore della panificazione. Un progetto che vede la famiglia romana porsi l'obiettivo di portare nella Grande Mela la genuinità e il gusto del Made in Italy. Si punterà su alcuni prodotti classici, come per esempio l'intramontabile pizza bianca farcita con la mortadella e una scelta di vini con etichette di produttori italiani locali. Parola chiave sarà dunque la semplicità. L'attività della famiglia Roscioli nasce nel lontano 1972 con Marco, padre di Alessandro, Pierluigi e Maria Elena. Un'azienda a conduzione famigliare, che negli anni si è ingrandita deliziando i palati delle generazioni di romani e di turisti internazionali, diventando famosa nella Capitale.