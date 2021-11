Roma, Ztl accessibile solo ai veicoli ibridi o elettrici. Patanè: “Potenzieremo trasporto pubblico” L’obiettivo è di far diventare Roma una città più green entro il 2025, anno del Giubileo. Ma per far diminuire le auto bisognerà incentivare il trasporto pubblico.

A cura di Natascia Grbic

Ztl a Roma accessibile solo ai veicoli ibridi ed elettrici. E una green zone più ampia, che lambirà quasi l'anello del Grande Raccordo Anulare. Obiettivo: fare di Roma una città più verde, e limitare l'uso di macchine e moto inquinanti. Questo, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, l'obiettivo di Eugenio Patanè, assessore al Traffico del Campidoglio. "Il futuro dell’attuale Ztl è già scritto, con l’accesso che sarà limitato ai soli autoveicoli ibridi o elettrici, tutti gli altri fuori – ha dichiarato al quotidiano – La zona che adesso è compresa nell’anello ferroviario dovrà espandersi fin quasi a lambire il Gra e diventerà una green zone, un’ampia fascia di rispetto, verde, dove non potranno circolare i veicoli inquinamenti, per i quali ci saranno ulteriori restrizioni. Una misura, questa, chiesta con forza dall’Unione europea, che ha già avviato una procedura di infrazione a carico della Regione per la mancanza di misure incisive contro lo smog".

Si tratta di un obiettivo che Patanè si è prefissato per il Giubileo del 2025. Giusto avere una città più green, giusto limitare la circolazione di veicoli inquinanti. C'è però un problema: quello del trasporto pubblico, che rende Roma una città invivibile da questo punto di vista. Gli spostamenti di pochi chilometri sono un'odissea, con attese infinite, mezzi vecchi e fatiscenti, autobus e vagoni della metropolitana strapieni. L'attesa per prendere la metro a volte è anche di 9 minuti nelle ore di punta: una cosa impensabile in qualsiasi città europea ma che a Roma, con tre milioni e mezzo di abitanti, è una triste realtà. L'obiettivo di Patanè è migliorare il trasporto pubblico: ma la situazione attuale di Atac e Roma Metropolitane non è delle più rosee. Tantissimi mezzi sono fermi in officina, altri devono fare la revisione. E quelli che circoleranno saranno sempre di meno.