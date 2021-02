Una voragine si è aperta questo pomeriggio su via di Acqua Bullicante. La buca, comparsa intorno alle 15 di oggi, martedì 2 febbraio, ha richiesto l'intervento urgente dei Vigili del Fuoco, al lavoro per ripristinare il manto stradale. A quanto si apprende il cedimento è avvenuto al centro della carreggiata, il diametro della voragine è di circa 5 metri. La zona è stata messa in sicurezza e la strada chiusa, non è possibile transitare tra via Sampiero di Bastelica e via Roberto Malatesta in entrambe le direzioni. L'area è stata transennata, non si conosce la durata dei lavori. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche la Polizia Locale di Roma Capitale.

Pochi giorni fa una voragine a Torpignattara

Solo qualche giorno fa era toccato alla via Casilina a dover essere chiusa a causa di una voragine a Torpignattara, nella zona della Certosa. Una lunga crepa di tre metri per due si era aperta in seguito ai nubifragi che in quei giorni si erano abbattuti sulla città di Roma. Anche in quel caso erano intervenuti i Vigli del Fuoco, che avevano predisposto la chiusura della strada, e gli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale con diverse volanti per regolare la viabilità. Numerosi i disagi legati legati al traffico ovviamente, dato che Torpignattara è uno dei quartieri più popolosi della capitale e la via Casilina una delle strade più trafficate. La voragine si era aperta in un punto dove da mesi era presente una recinzione arancione, segno che la zona era attenzionata e vi erano in corso dei lavori. Quella di oggi è la seconda voragine che si apre nella zona in pochissimi giorni.