I quattro consiglieri capitolini ‘ribelli' lasciano il Movimento 5 Stelle: Donatella Iorio, Marco Terranova e Angelo Sturni hanno formalizzato la loro decisione in apertura del consiglio comunale di Roma. La sindaca Virginia Raggi ha così definitivamente perso la maggioranza in consiglio capitolino. I quattro consiglieri ex 5 Stelle hanno formalizzato la nascita di un nuovo gruppo. La seduta al momento è stata sospesa ed è stata convocata la capigruppo. Adesso Virginia Raggi rischia di non poter concludere il suo mandato.

Sturni, Stefàno, Terranova e Iorio hanno sempre preso le distanze dalla ricandidatura della sindaca Raggi e per questo avevano costituito un gruppo chiamato ‘Il Piano di Roma'. "Per me questa è una giornata speciale: esattamente 8 anni fa sedevo per la prima volta in questa straordinaria aula. Aderisco al ‘Piano di Roma' e lascio il M5s, senza alcun rammarico. Sono sempre stato una voce critica ma leale, invece il Movimento ha preso una deriva nell'ultimo periodo: non mi piace la retorica del ‘va tutto bene' e ‘se non va bene è sempre colpa di qualcun altro: la Regione, il buco nei bilanci, la Mafia, il dipartimento, gli uffici, il gruppo comunicazione che ha sbagliato il post… Io penso che chi ricopre alcuni ruoli debba ogni tanto prendersi delle responsabilità e alimentare un sano dibattito interno e anche esterno verso la città. Ma tutto questo non è avvenuto", ha dichiarato su Facebook Enrico Stefàno, che ha poi aggiunto: "Alcuni temi cruciali sono stati trattati in maniera amministrativa: penso al Recovery Fund o a come RAGGI si sia ripresentata. E' stata data priorità ai like invece che al merito e alle competenze e non si sono valorizzati i ruoli dove si fa politica, come le commissioni. L'aula, infine, è stata trattata come un luogo di passacarte. Personalmente ricordo che non sarò della prossima tornata elettorale. Non ho quindi altre finalità".