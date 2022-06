Roma, tram della linea 19 deraglia dai binari: nessun ferito Tram 19 deraglia in via Aldrovandi. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 16 giugno.

A cura di Enrico Tata

Video Welcome to Favelas

Un tram della Linea 19 di Atac è finito fuori dai binari in via Ulisse Aldovrandi, quartiere Parioli. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 16 giugno. Scriveva Atac: "Rete tram – linee 3L e 19 sostituite da bus nella tratta Galeno <-> Valle Giulia/Risorgimento (guasto tecnico a vettura in via Ulisse Aldrovandi)". E poi alle 20.50: "Rete tram – Risolto guasto a vettura in via Ulisse Aldrovandi viene ripristinata la tratta Galeno <-> Valle Giulia, linee 3L e 19 su normale percorso". Il video del tram deragliato è stato pubblicato sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas'.

Ricordiamo che la linea 3L di Atac viaggia tra Valle Giulia e Piazza Di Porta Maggiore facendo 22 fermate. La linea 19, invece, parte da piazza dei Gerani a Centocelle e arriva a piazza Risorgimento, a pochi passi da San Pietro.

Nella giornata di oggi, invece, è rimasta chiusa per diverso tempo la stazione Manzoni della Metro A. Intorno alle 13 si leggeva sul profilo Twitter di Atac:"Metro A: chiusa stazione Manzoni, i treni transitano senza fermare. Utilizzare le stazioni di San Giovanni o Vittorio Emanuele (gusto tecnico)". Il guasto per fortuna è stato risolto pochi minuti più tardi: "Stazione Manzoni riaperta al servizio viaggiatori, risolto guasto tecnico".

Nella giornata di oggi c'è stato anche uno sciopero dei trasporti di quattro ore, ma non si sono segnalati particolari disagi per i pendolari e i lavoratori. L'unica linea importante di Atac che è stata chiusa per diverse ore è la Roma-Lido. Regolarmente aperte, invece, le linee A e B della metropolitana di Roma.