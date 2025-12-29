Roma si sveglia sottozero: aria gelida e ghiaccio su strada, previsioni meteo 29 e 30 dicembre

Aria gelida a Roma stamattina, ghiaccio su alcuni tratti di strada. Le previsioni del meteo nel Lazio per oggi e domani, lunedì 29 e martedì 30 dicembre.

Roma con temperature sottozero stamattina, lunedì 29 dicembre. All'alba dell'ultima settimana del 2025, alle porte di Capodanno, aria gelida ha svegliato la Capitale. Gli automobilisti, che sono usciti presto di casa per recarsi al lavoro, hanno trovato alcuni tratti di carreggiata ghiacciata. Un brusco calo della colonnina di mercurio rispetto ai giorni scorsi. Oggi la sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e sole. Le massime arriveranno a 13/14 gradi.

Martedì, la pressione è stabile sulla regione, con un tempo asciutto. Il cielo sarà poco nuvoloso o con nubi sparse. Le temperature massime saranno comprese tra 10 e 14 gradi, con valori notturni che non subiranno particolari variazioni. Le precipitazioni saranno assenti almeno per la prima parte della settimana, il tempo resterà stabile fino alla fine dell'anno. Il quadro meteorologico dovrebbe invece cambiare già a partire dalla sera del primo gennaio 2026.

Le previsioni del meteo a Roma per lunedì 29 e martedì 30 dicembre

Oggi, lunedì 29 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole per l'intero arco della giornata. Le temperature oscillano tra minime di 3 e massime di 13 gradi in città, il vento soffia debole. Martedì 30 dicembre invece il sole sarà coperto da nubi sparse, ma non si prevedono precipitazioni. I valori saranno compresi tra minime di 5 e massime di 13 gradi.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga oggi sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con cielo sereno e sole per l'intero arco della giornata. Sul fronte delle temperature avremo: tra 2 e 11 gradi a Frosinone, tra 5 e 14 gradi a Latina, tra 2 e 12 gradi a Rieti, tra 2 e 11 gradi a Viterbo. Martedì 30 dicembre cielo nuvoloso o nubi sparse sull'intero territorio della regione, con foschia su Viterbo. Tra 2 e 11 gradi a Frosinone, tra 7 e 14 gradi a Latina, tra 1 e 10 gradi a Rieti, tra 3 e 10 gradi a Viterbo.