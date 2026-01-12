Roma si sveglia al gelo, nel Lazio fino a -4 gradi: previsioni del meteo 12 gennaio

Roma questa mattina si è svegliata sottozero, con temperature minime fino a -1,5 gradi all'alba. Oggi, lunedì 12 gennaio, le previsioni del meteo nel Lazio registrano tempo bello e soleggiato o parzialmente coperto da nubi, ma non è prevista pioggia. La pressione è in aumento nella regione, la giornata sarà caratterizzata da un clima molto freddo, con valori compresi tra 7 e 11 gradi e minime spesso sottozero.

Mentre il tempo sarà stabile nel Lazio, l'attenzione è sul fronte delle temperature, che si manterranno rigide fino a toccare i -4. Si conferma il trend dei giorni scorsi, con giornate particolarmente gelide. Martedì il tempo resta stabile, con nuvolosità in aumento. Da domani infatti ci si aspetta anche un aumento delle temperature, specialmente per quanto riguarda le minime, che torneranno sopra allo zero. Precipitazioni assenti almeno fino alle porte del weekend, poi nel fine settimana dovrebbe piovere.

Roma sottozero al mattino, cielo soleggiato

Oggi, lunedì 12 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo stabile, con cielo sereno o con poche nuvole sparse. Sul fronte delle temperature al mattino in città c'erano fino a -1,5 gradi. Nell'arco della giornata le massime non supereranno gli 11 gradi, mentre il vento soffierà debole.

Leggi anche Allerta meteo Roma e Lazio 10 gennaio: nuova ondata di maltempo nel weekend con pioggia e vento

Nel Lazio fino a -4 gradi

Freddo ma tempo stabile senza piogge anche nel resto del Lazio. L'aspetto più interessante della giornata riguarda le temperature, che nella regione sono scese fino a -4 gradi. Nel dettaglio si registrano: tra -1 e 9 gradi a Frosinone, tra 3 e 11 gradi a Latina, tra -1 e 9 gradi a Viterbo. La città più fredda è Rieti, dove le minime scendono fino a -4 e le massime non superano 9 gradi.