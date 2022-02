Roma, sabotaggio alla Metro B: qualcuno ha manomesso il sistema elettrico e il servizio si è fermato Qualcuno ha sabotato la Metro B di Roma. Ignoti sono entrati in una zona riservata agli addetti Atac, hanno manomesso un interruttore e l’hanno bloccato con un lucchetto.

A cura di Enrico Tata

Come riportato dal quotidiano locale Canale10 e come confermato a Fanpage.it dalla questura di Roma, qualcuno ha sabotato la Metro B di Roma. Ignoti sono entrati in una zona riservata agli addetti Atac, hanno manomesso un interruttore e l'hanno bloccato con un lucchetto. Questo ha causato problemi per circa due ore a tutto il servizio. Il fatto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri alla stazione della Metro B Magliana. Secondo la Digos, che sta indagando sulla vicenda, potrebbe trattarsi di un sabotaggio premeditato, ma per il momento i responsabili o il responsabile di questo fatto non è ancora stato identificato.

Indagini ancora in corso: forse un'azione premeditata

Come detto, il sabotatore ha bloccato la leva con un lucchetto e questo ha impedito l'immediata riattivazione del pannello. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del reparto volanti con una squadra della polizia scientifica, che ha effettuato i rilievi alla ricerca di elementi utili all'identificazione del responsabile. Colui o coloro che si sono introdotti all'interno dell'area riservata agli addetti Atac sapevano esattamente dove stavano andando e la presenza del lucchetto fa ovviamente pensare a un'azione pianificata nei minimi particolari e con un obiettivo ben preciso. Tuttavia nessun gruppo o movimento ha rivendicato l'episodio e le indagini proseguono tuttora per cercare di rintracciare i responsabili. Al vaglio delle forze dell'ordine tutte le telecamere installate all'interno della stazione che, in teoria, dovrebbero aver ripreso l'ingresso all'interno della sala degli addetti, ma sicuramente hanno ripreso l'ingresso in stazione dei sabotatori.